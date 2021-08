Audef apunta a la formación de técnicos y de jugadoras desde los 6 años para mejorar el fútbol femenino

Potenciar el trabajo del fútbol femenino en todo el país, formando a las futbolistas desde las edades más pequeñas, es el gran desafío que se planteó la subcomisión mujer de la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (Audef) que se fundó el 22 de febrero pasado y está conformada por Leticia Rodríguez, Virginia Camaño, Graciela Barboza, Claudia Mora y María Luisa Pérez.

“Estábamos participando desde antes en las reuniones, asamblea y congresos de Audef, pero ahora el consejo directivo resolvió conformar una subcomisión a los efectos de poder ayudar en el desarrollo del fútbol de la mujer en Uruguay, que como todos sabrán venimos bastante rezagados en eso. Necesitamos tener gente que impulse un poco más el desarrollo”, dijo Claudia Mora a Referí.

La subcomisión de Audef

Además de integrar esta subcomisión, Mora es prosecretaria en la comisión directiva del gremio, y es la primera vez que una mujer la integra.

El trabajo en realidad comenzó mucho antes del 22 de febrero, cuando comenzaron a recabar datos e información sobre el desarrollo del fútbol femenino en todo el territorio nacional porque en cada uno de los departamentos la realidad es diferente, especialmente “en infraestructura y en formación de las personas que están a cargo de los equipos de chicas” explicó Mora.

Por ese motivo, la idea es promover talleres de información y de acercamiento con los dirigentes que tiene el fútbol de mujeres en el Interior y en Montevideo.

Carlos Pazos

Peñarol durante un clásico en el Parque Central

“Nos hemos encontrado con que hay muchísima gente a cargo de las chicas que no está debidamente formada para desarrollarlas como futbolistas. Una vez que las chicas empiezan a destacarse empiezan a emigrar porque en Uruguay no tienen competencia en otros niveles. Entonces cuando llegamos a selecciones nos encontramos en un nivel bastante carente comparado con el resto del fútbol de América y con otros continentes”.

Por lo tanto, para lograr selecciones mejor desarrolladas es necesario que haya personas a cargo de los planteles que estén formadas para aplicar el desarrollo cognitivo o técnico táctico en su lugar de origen.

“Estamos tratando de apuntar a que se empiecen a formar a partir de los 6 años. Hay muy pocas chicas que están jugando fútbol mixto, ya sea porque los padres no se lo permiten o porque el club tiene un límite. Ahora se está tratando de insertar el desarrollo de las chicas entre 6 y 12 años, nos estamos enfocando nosotras, para que esas formativas estén a cargo de profesionales, que sean técnicos específicos”, contó Mora, quien posee Licencia Pro, trabajó en el proceso de selección uruguaya mayor femenina como pasante y fue coordinadora deportiva del Mundial femenino sub 17 que se desarrolló en Uruguay en 2018

Jugadoras de Colón

Además, junto al Instituto Técnico Profesional (ITP) de Audef, que preside Pablo Hernández, elaboran un plan para brindar facilidades y descuentos en los cursos a hombres y mujeres que no estén capacitados con las licencias de técnico de fútbol.

“Es para todo el país -explicó Mora- y se está buscando la forma de desarrollarlo a través de alguna plataforma online para llegar al Interior”, y luego instrumentar el trabajo práctico en Montevideo.

La diferencia que existe entre el fútbol femenino y masculino aún es muy grande, subraya. “En cuanto a lo organizativo, en cuanto a lo formativo y en cuanto al desarrollo. En varones a nivel de selecciones hay desde sub 15 y así todas las formativas hasta la mayor, y en la femenina tenemos solo sub 17, sub 20 y mayores. Hay un camino que debemos recorrer que es bastante duro, pero el primer punto es yendo más atrás para lograr los objetivos. Va a llevar tiempo, pero hay que hacer un trabajo que es el de formar”.

Leonardo Carreño

Entrenamiento de la selección sub 17

Se están organizando talleres para informar e invitar a las personas que trabajan en el fútbol femenino en todo el país para escuchar sus necesidades, entre ellas la escasa competencia que existe en algunos lugares.

“En el Interior las chicas se preparan para competir durante todo el año y juegan dos meses, que es la competencia que ofrece OFI en cada categoría, porque hacen rondas por cercanía y van quedando eliminadas. A veces juegan cuatro partidos. Es muy poco y en principio ya tiene que haber otro tipo de competencias para ellas, para poder potenciarlas. Además, todas tienen que tener la oportunidad de estar a un nivel, de ser vistas a nivel de selecciones”.

Sobre la participación de la mujer integrando la directiva del gremio que preside Ariel Longo, Mora expresó: “Es un avance enorme porque Audef hace mucho tiempo que ha insertado a la mujer en todo lo que hace, nosotras ya venimos trabajando desde hace mucho tiempo, he participado mucho en las reuniones de directiva, en las asambleas, en los congresos, y ya hace mucho que está”.