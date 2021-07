Decurnex: "La profesionalización del fútbol femenino no significa solo una remuneración"

El presidente de Nacional, José Decurnex, presentó este viernes en el Gran Parque Central el proyecto de profesionalización del fútbol femenino. El 1° de julio el club informó que era el primer equipo del país en tener a todo el plantel principal del femenino con contrato profesional.

Un proyecto que llevó dos años de trabajo: "Esto no significa solamente firmar contratos y que las chicas que están hoy en el equipo tengan la posibilidad de tener una remuneración, sino que Nacional hizo un esfuerzo muy grande para tener un programa y proyecto integral, un plan en lo técnico, en la táctica, en la formación y desarrollo de las deportistas", señaló el presidente.

C. Dos Santos

José Decurnex e Iván Alonso

Agregó que "no en vano FIFA lo da como mandatorio el fútbol femenino; Estados Unidos nos lleva una gran ventaja y Nacional ha trabajado muy fuerte para hacer de esto una gran realidad. Tal vez estamos en pañales, falta desarrollo, pero entendemos que fiel a su historia Nacional debe ser pionero y liderar el fútbol uruguayo".

Luego hablaron dos de las principales referentes del equipo femenino, la capitana Valeria Colman y la goleadora Esperanza Pizarro.

Colman manifestó: "Este momento es muy importante porque nos atraviesa una pandemia y el club apostó en esto, nunca puso marcha atrás, tuvimos muchos años donde nos sentimos relegadas y solo nos daban una camiseta. Ahora todo cambió, no solo los contratos, sino el entorno que nos hace más profesionales que recibir un monto. Es el inicio de un camino largo, de nuestra parte es entrenarnos y representar el club de la mejor manera y cada día aportar más gloria".

C. Dos Santos

El plantel completo del femenino es profesional

Por su parte Pizarro, indicó: "Para nosotras es un inicio, no va a quedar acá, para seguir creciendo. Tiene mucha verdad lo que dice Valeria, lo más importante de esto no es solo el monto, sino que desde hace un tiempo todo cambió para el femenino, no solo en comodidades sino que nos sentimos parte y en muchas cosas estamos a la par del masculino dentro del club y nos hace dar lo máximo para recompensar lo que estamos recibiendo".

Este año son 24 (la totalidad del plantel de Primera) las jugadoras que tienen contrato con el club y con la firma las futbolistas no solo reciben un salario, sino que se incorpora la cobertura sanitaria completa.

La lista de jugadoras del plantel principal: Melisa Acevedo, Yamila Badell, Fátima Barone, Karol Bermúdez, Lucía Cappelletti, Valeria Colman, Maytel Costa, Micaela Domínguez, Sofia Ferrada, Antonella Ferradans, Naiara Ferrari, Ángela Gómez, Cecilia Gómez, Luciana Gómez , Hevelin Jara, Caterin Lima, Valentina Morales, Daniela Olivera, Luciana Perera, Esperanza Pizarro, Agustina Sánchez, Romina Soravilla, Sabrina Soravilla, Josefina Villanueva