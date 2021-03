Valeria Colman, capitana de Nacional: “Ahora las nenas sueñan con ser jugadoras de fútbol”

Además de ser la capitana del equipo principal de Nacional y de la selección uruguaya, Valeria Colman es profesora de Educación Física y Entrenadora profesional de fútbol. El año pasado dirigió el equipo femenino sub 12 de Nacional y colaboró con el sub 14 al tiempo que participaba del Torneo Rexona de Primera división. Por formación y experiencia, su opinión es muy valiosa para conocer el mundo del fútbol femenino.

Cuando empezó a jugar al fútbol no eran muchas las niñas que se animaban a hacerlo, hoy todo está cambiando: “Ahora hay muchas nenas que sueñan o piensan jugar al fútbol toda la vida, quieren ser jugadoras de fútbol y cada vez hay más espacios para categorías chicas de fútbol femenino. Cuando nosotras empezamos a jugar, soñar con ser jugadora no existía”, dijo a Referí la defensora tricolor, campeona uruguaya.

Señaló que en la actualidad las niñas llegan con más experiencia porque “con 8, 9, 10 años, han jugado dos o tres años al fútbol, tienen otra técnica y es importante para seguir desarrollándola. Miran partidos, las finales del año pasado y te dicen 'te vi en la tele, cuando sea grande quiero estar ahí'. Antes no había referentes, el fútbol femenino no tenía la visualización que tiene ahora”.

Camilo dos Santos

Esta semana empezó los entrenamientos con la selección mayor.

De todas formas, aún hay mucho por hacer: “Lo que falta es cambiar la cabeza de las jugadoras. Aún hay muchos equipos que tienen jugadoras que lo hacen por diversión, por estar en un grupo y tener una actividad social, y hay otras que se lo toman más en serio. Habría que potenciar a las que se lo toman en serio en una liga que vaya hacia lo profesional y tener esos otros equipos más sociales en otra división”.

Tres equipos y el resto

La diferencia deportiva entre los equipos del campeonato uruguayo es notoria, se nota en los resultados abultados y es algo para ajustar en el futuro. “Es por la diferencia del entrenamiento. Nacional, Peñarol, Defensor, que entrenan más días y tienen más recursos, se despegan del resto que entrenan tres veces por semana, trabajan, no comen bien y el rendimiento baja”, señaló Valeria.

@AUF

Valeria disputando un balón frente al clásico rival.

La AUF debe empezar a subir los niveles de exigencia para que los campeonatos sean más parejos, señaló. “Por lo que tengo entendido, AUF va por ese camino, intenta potenciar esos equipos de la A, no más de 10, pero poder llegar a tener una liga profesional. Y los equipos tienen que dar espacios. Si no tenés canchas con luz, invertí en luces. En el fútbol femenino falta invertir en cosas duraderas que sirvan en el tiempo, no que sea 'te saco una foto con la camiseta, te presento en las redes' y después entrenás en el Parque Batlle. Que sea algo concreto y que perdure en el tiempo. Por lo menos en la A que los equipos tengan unas mínimas condiciones, lugares adecuados para entrenar y poder competir”.

Una pasión a prueba de todo

Valeria empezó a jugar a la pelota en la canchita del barrio, en la calle, en la escuela. Preguntó en un equipo y no había fútbol de mujeres. A los 13 años se enteró por una prima que frente al Estadio Centenario entrenaba un equipo femenino. Allá fue a probarse, aunque tenía 40 minutos de ómnibus desde Villa García, su barrio. Se llamaba Tricolores y estaba integrado por jugadoras que se habían quedado sin espacio porque Nacional había retirado su rama femenina. Competían los fines de semana y jugaban amistosos.

“Con ellas estuve tres años, hasta los 16” cuando tuvo que dejar por un año porque no consiguió cupo para hacer cuarto matutino en el liceo y le coincidía con los entrenamientos. A los 17 años el entrenador del equipo le comentó que se había organizado un campeonato para elegir jugadoras para la selección uruguaya, porque no había categorías formativas. Jugó y quedó. Jugó primero en la selección que en un equipo de la Asociación.

Camilo dos Santos

La capitana de Nacional es además profesora de Educación Física y entrenadora.

Y notó diferencias: “Fue el primer choque con jugadoras de AUF. Ahí conocí otro mundo, equipos femeninos que competían en AUF y todo eso. Entrené ese tiempo con la sub 20, tenía 17 y a fines de 2008 competimos en el Sudamericano en 2008 en Brasil”.

Llegó a la selección sin una base táctica, sin saber cómo pararse en la cancha. “Física y técnicamente no sentí diferencias, pero sí que ellas sabían cómo correr la cancha y yo no tenía mucha idea”, contó. Al regresar de Brasil, el papá de Cindy Ramírez, futbolista de San Lorenzo, armó el Sportivo Artigas en Sauce y la invitó. Allí participó por primera vez en un campeonato de Primera división de AUF.

En 2009 Nacional abrió un llamado de aspirantes, se presentó y desde entonces está en el club. Junto a Lucía Capelleti son las únicas que quedan de esa primera camada. “Ese primer año jugaba en sub 19 y Primera. Ahora tenés que jugar 90 minutos por fin de semana, en ese tiempo no estaba ese reglamento”, contó.

En Tricolores jugaba de punta y cuando llegó a la selección la probaron de lateral, porque no había jugadoras de perfil zurdo. El año pasado Nacional jugó con línea de tres y pasó a la zaga. “Me costó un poco acostumbrarme, más que hay partidos que ni siquiera tocas la pelota por la diferencia que hay entre los equipos. Igual si tengo que elegir prefiero jugar de lateral o volante”.

La competencia interna

El apoyo de la familia es fundamental para seguir y Valeria lo tuvo: “Los primeros dos años de carrera solamente estudié y jugué. En el tercero empecé a trabajar, pero solo en las colonias de verano que siempre necesitan profes. En el último sí me tocó estudiar, entrenar y trabajar todo el año, pero como lo hago en liceos puedo manejar mis horarios”, contó.

La voz cantante como capitana de la selección.

En 2020 no hubo entrenamientos de la selección por la pandemia y se reanudaron esta semana porque en abril hay una fecha FIFA contra Puerto Rico. “Noté que hay más recursos humanos, más gente alrededor del plantel que antes no había, todo muy bien coordinado. Estamos bien trabajados, va mejorando el apoyo de AUF a las selecciones femeninas”, señaló.

Lo que falta, a nivel de mayores, es tener una mejor competencia interna para equilibrar las desventajas con otras selecciones de la región. “Acá el campeonato es corto, son 14 partidos por año, que no es nada. Argentina tiene 16 equipos solo en Primera, Brasil que hace tiempo que tiene una liga profesional y otros países que tienen buena liga. Lo que falta acá es más competencia para que las jugadoras tengan más rodaje e ir incluyendo las fechas FIFA para la selección mayor, que es el debe de Uruguay, porque se viene formando muy bien de abajo. Pero si la mayor compite cada cuatro años es difícil rendir al máximo”.

Valeria también se refirió a un tema polémico y que esta semana volvió al tapete por el mensaje “Con la celeste en el pecho somos doble hombres” que se exhibió en el vestuario masculino del nuevo complejo deportivo de City Torque: “Justamente este año van a poner fútbol femenino. En realidad todo genera polémica ahora. El fútbol es un ambiente que fue de hombres, creado para hombres y es muy difícil cambiar ese chip. Sigue faltando eso de cuidar más esas cosas, lo hicieron y ni pensaron en todo lo que iba a generar. Ahora hay que pensar más lo que hacen los clubes y sobre todo si tienen fútbol femenino. Me chocó un poco lo que generó en general, en las redes y eso, porque discrimina a la mujer”, indicó.