Javier Méndez, de Peñarol, habló sobre su foto con la camiseta de Nacional y Diego Zabala

Javier Méndez, quien se asentó como zaguero titular en Peñarol y se convirtió en uno de los referentes del equipo de Diego Aguirre, habló este lunes sobre una vieja foto que se viralizó en redes sociales donde posó con la camiseta de Nacional.

Méndez, de 29 años, habló sobre una foto que se viralizó la semana pasada donde se lo ve junto con Diego Zabala. Méndez posa con la camiseta de Nacional y Zabala con la de Deportivo Independiente de Medellín, en un intercambio que hicieron dos jugadores que se conocen desde las juveniles de Racing.

La foto fue una captura de una red social con un texto y una fecha falsa:

@DiegoZabala18

La foto en realidad fue publicada por Zabala el 9 de enero de 2023 cuando Méndez retornó a Uruguay tras cerrar su ciclo en Deportivo Independiente Medellín. Luego se enroló en Racing, el equipo que lo formó.

Que alegria verte amigo @javimendez__ __ mucho exito en lo que se venga 💪 pic.twitter.com/sLqyQ7p6XE — Diego Zabala (@DiegoZabala18) January 9, 2023

"Que alegría verte amigo @javimendez__ mucho éxito en lo que se venga", fue lo que en realidad escribió Zabala.

Méndez habló sobre eso este lunes en el programa Esto es Fútbol que se emite por Carve Deportiva, AM 1010: "No tengo nada que ocultar, a todos los equipos que defendí, los defendí a muerte, como me caracterizo, con el cuchillo entre los dientes, y la foto que circula, de hecho le mando un saludo al que editó el mensaje porque creo que la materia de diseño la pasó con 12. La foto sí es real, pero el mensaje está editado. Siempre me pone contento que a mi amigo Didí (Diego Zabala) le vaya bien. También a Franco (Romero). Ya lo he dicho en alguna otra oportunidad: ojalá que ellos hagan tres goles, pero que pierdan 4 a 3, ellos saben que yo pienso así y ellos también quieren que a mí me vaya bien pero que nosotros perdamos. Y eso es fútbol. Nos vamos a sentar a tomar unos mates o comer un asado y no vamos a dejar de ser amigos. Obviamente en el clásico los vi y para mí no existía ninguno de los dos".

"Jamás me vieron con una camiseta de Nacional puesta, jamás besé un escudo que no sea hoy el de Peñarol. Hice goles en Racing, en Danubio y en Medellín y jamás besé un escudo. Hoy tuve suerte de hacer un gol en Peñarol y besé el escudo porque sinceramente lo siento. El que me conoce de niño sabe que soy de Peñarol. Mi familia está dividida. Mi padre y mi hermano son de Nacional. Mi hermana y mi madre son de Peñarol. Yo soy de Peñarol. Mi madre siente mucho cariño por Racing que me formó y me ayudó a ser lo que soy hoy. No tengo nada que ocultar. Si me toca irme de este club hermoso voy a ir a defenderlo que como lo hice siempre", agregó.

"No tengo nada que ocultar. El que me conoce sabe que soy hincha del club. Son cosas del fútbol, que quieren ensuciar a uno u otro. Estoy muy tranquilo conmigo mismo y voy a defender al club a morir", concluyó Méndez.

"A la hinchada le doy agradecimiento por todo el apoyo que me dieron desde que estoy acá", manifestó.

Y sobre la posibilidad que está teniendo de salir como capitán o de quedar con la cinta luego de que el primer capitán sale sustituido, afirmó: "Fue algo maravilloso, algo muy lindo que el entrenador deposite la confianza en mí y ser de arranque o por la salida de un compañero llevar la cinta de capitán. Es un privilegio por la historia que tiene esa cinta. Es un peso, pero un peso de lo lindo, no es algo que me cueste llevarlo, trato de hacerlo de la mejor manera y disfrutarlo con mucha responsabilidad. Le agradezco al entrenador la confianza que me dio, que me genera muchas más ganas de seguir mejorando día a día".