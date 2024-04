¿Gastón Ramírez salió lesionado en Peñarol? Mirá lo que dijo Diego Aguirre

El entrenador de Peñarol Diego Aguirre se mostró muy conforme por el rendimiento de su equipo ante Danubio este domingo al que venció para mantenerse en la cima del Torneo Apertura.

"Era muy importante seguir ganando, hicimos un partido muy bueno, nos faltó encontrar la tranquilidad del segundo gol antes. Creo que fuimos más y que merecimos, pero hay que seguir porque falta mucho, pero venimos bien", expresó Aguirre a VTV.

"El rival a veces te leva a jugar de determinada manera, pero siempre tenemos la intención de jugar, de buscar el arco rival. Supimos administrar la ventaja, que no es fácil, no tuvimos prácticamente situaciones en contra. Tuvimos que haberlo liquidado antes. Pero sirve ganar de esta forma con un poco de sufrimiento sirve, porque te va preparando para todo lo que puede venir", agregó.

"Hay jugadores que han demostrado un gran rendimiento y merecen mi consideración, pero no solo estoy contento con los que entraron hoy porque hemos buscado variantes, normalmente hacemos los cinco cambios, hoy jugamos con un equipo prácticamente distinto al de la semana pasada, todos están aportando y los necesitamos a todos porque viene una gran racha de partidos", manifestó.

Sobre los jugadores lesionados, Aguirre dijo que Leonardo Sequeira ya está de alta y será el primero en volver. Lo sigue Byron Castillo que puede tener minutos contra Montevideo City Torque, pero que se lo evaluará entre lunes y martes. El que aún no tiene el alta para entrenar a la par del grupo es el golero Washington Aguerre. Los tres sufrieron desgarros. Tampoco Sebastián Cristóforo, operado a comienzos de año de un hombro.

Sobre Gastón Ramírez, que sintió una molestia en el calentamiento y un golpe en el partido, Aguirre fue muy enfático para remarcar que no salió por lesión: "Fue un cambio táctico, no tiene ningún problema, quería reforzar un poquito el medio porque sentía que Danubio iba a atacarnos por ahí. Tuvo un golpe, pero el cambio fue táctico, pudo haber seguido jugando".

Acerca de Eduardo Darias que no jugó por precaución tras sufrir una pequeña molestia muscular, Aguirre respondió: "Podía haber jugado, pero mirando un poco lo que viene le dimos descanso y ya mañana entrena normal y va a estar a disposición para el próximo partido".

El presidente Ignacio Ruglio dijo al respecto en conferencia de prensa: "Darias no tiene sobrecarga, no tiene absolutamente nada, hablé con el médico (Daniel Zarrillo) de mañana y me dijo que viene muy cansando, con una seguidilla muy grande y decidieron cuidarlo; no tenía sobrecarga ni una pequeña contractura, no tiene nada, entre el cuerpo médico y el cuerpo técnico decidieron pararlo un poco por la seguidilla de partidos. Era el que más minutos venía jugando, ahora lo pasó Leo (Fernández)".

"Vamos a hacer algunas variantes seguro pero aún no tenemos decididos quién va a jugar", dijo después Aguirre en conferencia de prensa desde el Campeón del Siglo. El miércoles, Peñarol enfrentará a Montevideo City Torque por semifinales de la Copa AUF Uruguay.

"Tengo que hacer una rotación, no puedo no hacerla sino no vamos a rendir en ningún lado. Le doy mucha importancia a la Copa, queremos llegar a la final, pero para estar en un nivel competitivo tenemos que hacer cambios", agregó.

Consultado sobre si Randall Rodríguez va a ser el golero titular, Aguirre contestó: "Voy a hacer variantes, no te voy a responder eso hoy".

"Me alegré mucho que Cepillo pudiera encontrar el gol, un jugador muy joven que se está esforzando mucho por el equipo.

Por último, Aguirre volvió a elogiar al brasileño Matheus Babi: "Está cada vez mejor, es difícil adaptarse a nuestra forma de jugar y competir, ya se dio cuenta, es un muy buen jugador; ya van a ver sus goles y buenos rendimientos".