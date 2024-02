Nadal se sincera sobre Djokovic: "Es el mejor tenista de la historia"

Rafael Nadal brindó una extensa y atractiva entrevista con el programa El Objetivo, en La Sexta, y en donde habló de diversos temas como su pasado, el presente y el futuro de su carrera deportiva, como también de su sucesor Carlos Alcaraz o el propio Novak Djokovic, que reconoció que es el mejor tenista de la historia.

“La imagen que proyecta es peor de lo que es realmente. Es una buena persona, con sus errores... pero mucho mejor de lo que se ve. A mi cuando alguien con tanto éxito tiene que proyectar. Novak rompe la raqueta pero al siguiente punto está al cien por cien, por eso es el que ha conseguido más de la historia de nuestro deporte. Los números no mienten, es el mejor de la historia”, expresó en base al serbio.

¿Es Novak Djokovic el mejor tenista de la historia?@RafaelNadal cree que sí.#ObjetivoNadal pic.twitter.com/f7jAsS0hS7 — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) February 14, 2024

También, Rafa hizo referencia a la rivalidad que vivió junto con Djokovic y Roger Federer: “Hemos compartido la mayor parte de nuestra carrera. Yo llegué muy jovencito y él estaba en su plenitud. Nos hemos ayudado mucho, y nos hemos quitado mucho... No solo con Roger, también con Novak. Sabíamos que no podíamos fallar. Teníamos un camino claro marcado para saber como mejorar”, señaló.

Por otro lado, uno de los temas de conversación fueron los problemas físicos que atravesó a lo largo de su carrera como tenista y el miedo a las lesiones: “Nunca he sido muy obsesivo con nada. Se convierte en cansancio mental, el vaso se va llenando. Ahora está muy llenito, no es un tema de frustración, es un tema de perspectiva. Yo soy feliz con lo que hago, a mi mujer le gusta que siga jugando al tenis. Ella quiere vivir esa experiencia con nuestro hijo... En ese sentido tengo ese empujón”, expresó en primera instancia.

“Nunca me he asustado mucho con las lesiones. Me preocupa más el día de mañana, yo cuando termine quiero tener una vida normal. Me gustaría en el día de mañana poder ir a jugar un partido de fútbol con mis amigos, o con mi hijo... Yo soy una persona deportista. No solo tenista profesional, yo soy deportista. Me gusta practicar deporte, no solo verlo”, agregó Nadal. “La lesión más importante de mi carrera la tuve con 19 años. Gané el Master de Madrid y mi vida dio un vuelco radical. Nos dijeron que lo mismo no podía volver a practicar deporte de manera profesional. Desde aquel momento aprendí a convivir con todo eso. Creo que me habían preparado bien para afrontar esos momentos”, recordó el español sobre su lesión en el 2005.

Siendo muy joven, @RafaelNadal vivió el peor momento de su carrera. Casi tiene que dejar el tenis por una lesión. Y aquello le transformó.#ObjetivoNadal pic.twitter.com/Z6HZoa35c6 — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) February 14, 2024

En otra línea, el nacido en Mallorca habló sobre su compatriota y posible sucesor, Carlos Alcaraz: “No tiene debildades para su edad. A su edad yo tenía muchas más debildides. El saque, la volea... Él tiene un gran repertorio. Es muy buen chico y tiene las cosas muy claras. Tiene una gran ambición y yo a su edad jamás me había puesto esas metas. Son mentalidades totalmente diferentes, tiene todas las condiciones para conseguir una gran carrera”, manifestó Rafa. “Es verdad que no hemos coincidido mucho, pero no creo que le pese coincidir conmigo. Carlos es una estrella mundial y no creo que se ponga nervioso por estar conmigo”, agregó.

De cara a la presente temporada y el 2024, que será el último año de su exitosa carrera, Nadal expresó: “Mis planes estos últimos años se han tenido que desviar muchísimo de lo que a mi me hubiese gustado. Por eso hay que ser flexibles con las decisiones y tratar de acertar. Mi objetivo prioritario es llegar a la temporada de tierra de la mejor manera posible. Confío en estar en Indian Wells, posiblemente sea la última vez que lo juegue y es un torneo muy especial para mi”, suscribió.

Rafa y su vínculo con Arabia Saudita

Por otro lado, Nadal tuvo tiempo de responder a las críticas que recibió por convertirse en embajador de la federación saudí de tenis: “No tenía ninguna necesidad. No es un tema económico. ¿Qué me pagan? Si, pero yo no he firmado un súpercontrato a nivel económico. Mi contrato con ellos es para promover el tenis. Yo no creo que Arabia me necesite a mi para lavar su imagen. No es mi objetivo. La gente opina muchas veces sin preguntar. Sabía lo que ocurriría al anunciarse. Creo que cometimos un error al comunicarlo. Había otra opción para anunciarlo. Lo que yo voy a hacer en Arabia es lo mismo que he hecho toda mi vida, creer que el deporte y la educación pueden cambiar vidas. A mi se me transmite la oportunidad de llevar mi deporte a un lugar donde hasta hace 6-7 era totalmente cerrado. En Arabia no tienen cultura del deporte y para mi es un reto intentarlo con la libertad que en teoría voy a tener. Si dentro de unos años siento que no se está cumpliendo... Voy a trabajar con los valores que yo creo que son los correctos”, expresó el español.

“No creo que Arabia me necesite para lavar su imagen”.#ObjetivoNadal pic.twitter.com/PiG8GNEEN7 — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) February 14, 2024

“Lo que me transmiten es que yo podré trabajar con mis valores. Si eso no ocurre, diré 'me equivoqué'. Pero de momento déjenme trabajar por mi deporte. Arabia es un país que está marcado. A mí se me brinda la oportunidad de coger un reto de intentar generar en Arabia lo que tenemos en la Academia: un ambiente positivo para la práctica del deporte. Antes de tomar la decisión yo me he informado, hay cosas que se tienen que mejorar. Es un país que va muy retrasado en muchas cosas, si el país no consigue la evolución que yo creo que puede tener, diré que me equivoqué. Pero hay muchos países que hace años estaban así y ahora han cambiado”, contribuyó Rafa.

“No creo que haya decepcionado a la gente. La gente no tiene la información de las cosas. Hay mucho boom y es lógico que se tenga la sensación de que todo se compra con dinero. Yo creo que tendría que haber salido a explicarlo de entrada. Cuando pase el temporal, me explicaré. Yo sé de la manera que lo he hecho... Acepto la crítica con tolerancia”, concluyó.

Por último, también opinó sobre el crecimiento del deporte femenino en líneas generales: “Lo que no soy es hipócrita. No voy a decir las cosas que son fáciles y no pienso. La inversión en deporte femenino debe ser la misma que en deporte masculino... Pero los sueldos no. ¿Por qué? Lo que es injusto es que no hay igualdad. Un hombre y una mujer se merecen las mismas oportunidades. Pero el término feminismo se lleva a unos extremos. Pero la igualdad no reside en regalar. La igualdad es que si Serena Williams genera más que yo, tendrá que ganar más que yo. Yo no quiero ganar más que Serena por ser Rafa Nadal. Yo quiero que las mujeres que generen más que los hombres, ganen más que los hombres. En el tenis, por algún motivo, los premios son prácticamente iguales. En su momento el tenis femenino fue muy visto y por eso la igualdad llegó antes. El otro día vi el ránking de las deportistas mejor pagadas y había muchas tenistas. Pero si las mujeres campeonas del mundo son populares y llenan estadios, pues cuanto más ganen mucho mejor”, declaró.