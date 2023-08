Natalia Oreiro se solidarizó con Wanda Nara: "Estamos para lo que ella necesite"

Luego de que se confirmara que Wanda Nara padece una enfermedad que ha preferido no especificar, su excompañera de ¿Quién es la Máscara? Natalia Oreiro señaló que le mandó un mensaje "deseándole lo mejor".

"Le envié un mensajito deseándole lo mejor y haciéndole saber que puede contar conmigo siempre. Es una hermosa persona, hemos trabajado juntas y tiene una luz especial", le dijo al programa Implacables que se emite por Canal 9.

"Confiamos en que la gente que la acompaña y que la cuide cuidan tome las mejores decisiones. Estamos todos para lo que ella necesite", agregó.

Oreiro y Nara fueron compañeras en la versión argentina de ¿Quién es la Máscara?, que se emite por Telefé. En 2022, se había hablado de que no tenían buena relación. La panelista de LAM Yanina Latorre contó en ese programa que el vínculo entre la uruguaya y la mediática empresaria había sido tenso durante las grabaciones. "No se llevan bien Wanda y Natalia. [A Oreiro] le incomoda su poco profesionalismo. Wanda llega tarde y todo eso a Natalia Oreiro no le estaría gustando", dijo.

En ese entonces Oreiro fue entrevistada por A24 y negó haber protagonizado un enfrentamiento con Nara. "Me da mucha pena eso porque principalmente es falso. No es real y no es cierto lo que se dice. Creo que ella no se lo merece, me parece que se habla mucho en relación de ella, de su vida, de sus cosas, y como que el mundo Wanda hay que hablar y decir cosas", dijo la actriz y conductora.

La enfermedad de Wanda Nara

El 1 de agosto, Wanda Nara habló por primera vez sobre la enfermedad que padece y dio detalles sobre su tratamiento. La conductora y empresaria argentina reveló cómo se enteró del diagnóstico. "Me enteré por la tele", dijo en referencia al escándalo generado por el anuncio del periodista Jorge Lanata de que Nara padece leucemia.

En diálogo con el programa LAM, Nara no nombró la enfermedad, pero dejó distintas claves que confirmaron el diagnóstico que ya circulaba. La mediática aseguró que eventualmente hará público su padecimiento, pero que será más adelante, una vez que haya comenzado la siguiente etapa de su tratamiento, que se desarrollará en Buenos Aires.

Nara ya empezó a tomar medicamentos tras confirmar su diagnóstico en Fundaleu, una institución especializada en tratamientos oncológicos y hematológicos.