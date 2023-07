"Mírense al espejo": la respuesta de Lanata a las críticas por hablar sobre la salud de Wanda Nara

El pasado viernes, Jorge Lanata habló en su programa de radio sobre la salud de Wanda Nara y encendió la mecha. El periodista afirmó al aire que tras hablar con tres fuentes, y preguntándose "por qué nadie lo dice", confirmaba que la mediática padece leucemia.

Nara fue internada el miércoles de forma urgente por dolores abdominales, y aunque luego fue dada de alta, la situación llamó la atención. TN informó que los resultados "arrojaron glóbulos blancos altos y un bazo extremadamente dilatados. Además se conoció que se realizó un nuevo estudio con el que esperan descartar que se trate de una enfermedad grave".

En medio de esa situación, Lanata recibió críticas por haber develado la situación de salud de Nara, de la que aún no hay confirmación oficial de parte de ella o su familia.

El exesposo de Wanda, el exfutbolista Maxi López, dijo por ejemplo este fin de semana "Me parece que cualquier tipo de noticia tan personal, me parece que por respeto tiene que salir a hablar otra persona, si tiene que decir algo, lo tiene que decir la persona (en relación a Wanda). Me gustaba lo que hacía Lanata, pero con esta se equivocó mal, porque no sabe que hay cinco hijos detrás, y me parece que le faltó un poquito de empatía".

En su programa televisivo del domingo, Periodismo para todos, Lanata respondió con dureza a las críticas.

"Lo primero que quiero decir es frío y profesional: chequeé la noticia antes de darla", aseguró. "¿Cuál fue el daño que produje? Me encantaría que alguien lo explique. Las personas no son culpables de la enfermedad que tienen. Darlo a conocer no es denunciarlas. En todo caso, lo que la noticia puede generar es empatía hacia quien la sufre", continuó.

"Lo que me llamó la atención fueron todos los que se golpearon el pecho", disparó Lanata. "Hablo de cierto periodismo de espectáculos que reaccionó indignado hablando de ética y de códigos. Son los mismos periodistas que a diario hablan de infidelidades en una pareja en la que hay hijos menores, que difunden falsas filiaciones, o que exponen a hijos desequilibrados a denunciar a sus padres".

"Gente que ni siquiera considero periodistas me habla de ética profesional", agregó. "Vean los programas que hacen. Los que mean agua bendita me acusan de transgredir. ¿Me lo dicen en serio?".

"El viernes di una información sensible al aire. Averigüé antes de darla. Para mi eso es todo. Lamento lo que le pasa a Wanda y espero que pronto se reponga. No creo que algunos panelistas del espectáculo puedan curarse con la misma rapidez", concluyó.