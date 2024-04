La banda Keane se presentará por primera vez en Montevideo: los detalles del show

La banda británica de rock alternativo Keane anunció este miércoles su primer show en Uruguay. El grupo, conocido por canciones como Somewhere only we know y Silenced by the night se presentará el próximo noviembre en el Antel Arena.

Con un video publicado en sus redes sociales, el grupo comandado por el cantante Tom Chaplin anunció su gira por Sudamérica, que los traerá por primera vez a Montevideo. El grupo llega a estas tierras en el marco de la gira por el 20 aniversario de su primer disco, Hopes and Dreams, lanzado en 2004 y que fue el primer éxito del cuarteto. El disco será reeditado el próximo mayo, en una edición remasterizada. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Keane (@keaneofficial) "Estamos contentos de anunciarles que los visitaremos en noviembre. Esta gira de aniversario de Hopes and dreams no estaría completa si no celebráramos con ustedes", escribió el grupo. El show será, entonces, en el Antel Arena el próximo 12 de noviembre, y las entradas se pondrán a la venta a través de la plataforma Tickantel el próximo lunes 8 de abril. En una primera instancia, habrá una preventa exclusiva para tarjetas del banco BBVA, que se extenderá hasta el miércoles 10. A partir de ese día a las 13 horas se habilitará la venta general de localidades. Los precios de las entradas van desde los $ 2400 hasta los $ 4500.