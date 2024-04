María Valenzuela cruzó a Guillermo Francella por su apoyo a Milei: "Le pregunto, ¿qué hacemos?"

Se abrió una nueva división entre los artistas argentinos debido a las medidas tomadas por Javier Milei. Hace unos días, Guillermo Francella expresó su apoyo al presidente y recibió críticas de actrices como Julieta Zylberberg y Érica Rivas, quien fue su compañera en "Casados con hijos". En medio de este clima, María Valenzuela realizó un reclamo por la salud de su hija, Malena Mendizabal, quien sufre la falta de medicamentos debido a un ACV que sufrió hace 21 años.

Una semana atrás, el protagonista de "El Encargado" compartió su opinión sobre los primeros cien días de gestión de "La Libertad Avanza". En una entrevista en Radio Mitre con Eduardo Feinmann, Jorge Lanata y Roberto Moldavsky, se le preguntó: "¿Cómo estás viendo el país?". Francella respondió: "Con esta incertidumbre de ver cuando termina el goteo y cuando empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas". También destacó que las medidas "eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijeron en la campaña y lo cumplió taxativamente". Añadió, “después, qué iba a suceder con la oposición, con las leyes implementadas, el DNU, se sabía que iba a haber contraste, a cien días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir”.

El protagonista de "Granizo" también expresó su visión positiva sobre el Gobierno. "Sigo con la esperanza que esto, no sé con qué inmediatez, se modifique a favor del pueblo, no pierdo las esperanzas", dijo. Durante su intervención, el programa "Intrusos" entrevistó a varios famosos sobre los recientes cruces de opiniones políticas dentro de la comunidad artística. En ese contexto, María Valenzuela denunció la situación que atraviesa su hija Malena, quien sufrió un accidente cerebrovascular hemorrágico en 2003, que mantuvo a todo el país en vilo.

"No comparto lo que dice Guillermo, pero es su opinión y la respeto", comenzó diciendo la actriz de "Dulce Amor". "Pero quiero denunciar que a mi hija, que tiene una enfermedad crónica por su ACV donde sufre convulsiones y tiene el carnet de discapacidad, le quitaron dos cajas de remedios. Eso le servía para todo el mes", señaló en el programa de Flor de la Ve.

"Fui a retirar yo la medicación y le dieron una sola caja. Las otras dos cajas, anuladas. ¿Qué hacemos? No sé. Le pregunto a Guillermo Francella, ¿qué hacemos? Mi hija no tiene medicación. Tenemos que ir a denunciar. Hay chicos que se están muriendo de enfermedades oncológicas. ¿Qué hacemos?", repitió, refiriéndose a la situación que se prolonga por más de 20 años desde el evento que cambió la vida tanto de Malena como de la actriz.

Después del testimonio de su madre, Malena Mendizabal compartió su situación actual y los pasos que planea tomar. "El Estado me tiene que otorgar la medicación. Tengo el Certificado Único de Discapacidad desde hace un año y dos meses. En el gobierno anterior saqué el certificado de discapacidad y todos los meses yo iba a una farmacia que me daba el Estado. Iba a retirar mi medicación porque sufro convulsiones. Tomaba tres cajas teniendo esa receta autorizada. El otro día mi mamá fue a retirarla y le dieron una caja. Ella le dijo que la receta son por tres cajas y cuando se fijaron en el sistema de la farmacia, que el Estado me había dado, le dicen ‘una, sí y dos suspendidas’", relató.

"No sé hasta cuándo serán suspendidas, pero hoy ya no tengo remedios. Hoy es la última medicación que tengo. Mañana, obviamente, mi mamá me va a ayudar porque sale 18 mil pesos cada caja o más. En su momento eran 18 mil pero ahora debe estar mucho más. Mi mamá mañana me la va a comprar de forma privada con su obra social que te los da con un 40% de descuento. Con el certificado de discapacidad lo que me daban era la medicación y los viajes en transporte público gratis. Yo sufro de convulsiones y en la parte izquierda de la cabeza no tengo cráneo. Si me subo a un colectivo, estoy parada y sufro una convulsión, o un codazo o un golpe en la cabeza, es un golpe a mi cerebro", explicó sobre los cuidados necesarios.

"El miércoles voy a ir a la Agencia Nacional de Discapacidad, ahí en Núñez en Drago al 1500, que es donde me dieron el Certificado Único de Discapacidad en el mismo lugar. Voy a ir para que me expliquen por qué me suspendieron dos cajas. Hace 21 años que sufro de convulsiones y hace 20 años que venía pagando mi medicación, hasta que en un momento dije ‘ya no puedo pagar tres cajas a 18 mil pesos’. Es una enfermedad crónica. Lo que me provoca convulsiones es la cicatriz del ACV. La cicatriz va a estar de por vida, por ende la medicación va a ser de por vida. Por eso el Estado me tiene que dar la medicación", concluyó.