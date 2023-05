Natalie Yoffe habló de su separación de Andrés Ojeda: "No es la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida"

La semana pasada se reveló que la modelo y empresaria Natalie Yoffe y el abogado penalista Andrés Ojeda habían decidido poner fin a una relación que abarcaba ya seis años de matrimonio y ocho de vínculo. La pareja, casada desde 2017, se separó en octubre del año pasado y siguió adelante con los trámites de divorcio.

Este miércoles, Yoffe habló de su separación por primera vez, en una entrevista con el programa de Canal 4 Algo Contigo, del que fue parte hace algunos años.

"Me parece bárbaro que cuando no estás feliz en un lugar, tenés que alejarte", dijo Yoffe en entrevista con Luis Alberto Carballo. "Tuvimos un matrimonio como todos, con sus momentos buenos, con sus complicaciones, con sus momentos malos, y nos separamos hace cinco meses".

La también abogada y actriz explicó que fue ella quien el pasado jueves 27 de abril inició el proceso de divorcio. "Le tendrías que preguntar a él", dijo en referencia a la toma de esa decisión. "En estos cinco meses intentamos un acercamiento pero realmente sentí que no es la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida y puse punto final", aclaró.

Yoffe agregó: "No éramos felices en un momento determinado de la relación y la verdad es que la vida es tan corta, que uno si no es feliz, tiene que alejarse y ya no estamos en esa época retrógrada de que tenés que estar igual con tu pareja, pasando un montón de crisis y lo natural es seguir con tu pareja a pesar de todo. No, si no estás bien, separate".