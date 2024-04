Delgado y la comparación con Lacalle Pou: "No tengo los mismos músculos, no surfeo y tengo algunos centímetros más"

El precandidato a la Presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, recorrió el departamento de Artigas este jueves y respondió irónicamente cuando le preguntaron qué opinaba cuando le decían que era "la sombra" del presidente Luis Lacalle Pou.

"La sombra... primero soy más alto, así que es muy difícil que le haga sombra yo", respondió Delgado. "Si me dicen que soy parecido, a mí me llena de orgullo porque porque fuimos compañeros de gobierno, porque creo que es un gran presidente. Creo que este es el rumbo, que hay cosas para corregir, pero este es el camino y tanto es el camino que en este gobierno del cual fui parte dejamos unos cimientos muy sirven para el segundo piso de transformaciones", agregó.

"Si lo dicen en ese sentido a mí me llena de orgullo, si lo dicen para tratar de ponerle algo peyorativo, bueno, obviamente es notorio que no somos iguales, ¿no? No tengo los mismos músculos, no surfeo y tengo algunos centímetros más", volvió a responder irónicamente.

"Miro todas las encuestas"

Ante las últimas encuestas de intención de voto el nacionalista reconoció que "mira todas las encuestas " y aseguró que "es mentira" cuando un político dice que "no las mira".

"Las miro todas, no solamente miro la intención de voto, miro otras cosas como cuáles son los temas que le preocupan a la gente, por población, por grupo etario, por nivel socioeconómico. Hay otra cantidad de indicadores que a veces no son intención de voto que son tan importantes como esas", agregó el precandidato, quien señaló que la intención de voto que registran las encuestas no le "cambia el ánimo".

Sin embargo, sostuvo que siente "más responsabilidad" cuando las encuestas coinciden en que hay una "coalición que sigue creciendo". "El Partido Nacional sigue creciendo dentro de la coalición y que obviamente la expectativa de poder tener un nuevo periodo de gobierno está ahí al alcance de la mano, la perspectiva de la gente es que hay un gobierno consolidado".

Plebiscito por las intendencias y seguridad social

Por su parte, Delgado fue consultado por la decisión del Frente Amplio de no acompañar el plebiscito por el ingreso por concurso a las Intendencias. "Nosotros dijimos que ese tema no es un tema para meter en la Constitución y que, además, yo estoy de acuerdo en seguir trabajando en ese tema, en Uruguay se da que hay 19 estatutos de los funcionarios municipales diferentes", opinó.

En ese sentido apuntó contra el Frente Amplio por el plebiscito de la seguridad. "Me sorprende que el Frente Amplio no tome posición como partido político cuando aspira a ser gobierno". Delgado agregó que el Frente Amplio "no tiene que andar con la calculadora todo el tiempo". "Es un problema porque vamos a tener un plebiscito donde va a estar en la campaña y yo voy a recorrer el país, no solamente hablando del Partido Nacional o de la coalición de gobierno, voy a estar hablando de darle certeza a la gente para que se pueda jubilar y ahí el Frente Amplio va a tener que explicar por qué no tomó posición", señaló.

"Por qué hay sectores o la mayoría de sectores de Frente Amplio salieron a juntar firmas y cómo van a hacer en caso que gane. Lo que no pueden decir es damos libertad acción como han dicho hasta ahora porque de hecho la libertad de acción es un derecho ciudadano, no te lo da ningún partido político y mucho menos pueden decir ´veremos´ después se verá porque es un acto irresponsable de los candidatos en este caso a presidente de la República", aseguró.