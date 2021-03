Nelson Ledesma: “El país está menospreciando el potencial del sector forestal”

¿Con qué desafíos inició su presidencia en la SPF?



La idea es continuar con el plan estratégico que tenía la sociedad de productores sobre fines de 2020, pensando en el sector a corto, medio y largo plazo, con una proyección de 30 años. Eso pasa por poner énfasis en los puntos que hacen al desarrollo del sector y sobre todo el potencial que tiene en seguir industrializándose para procesar gran parte del patrimonio forestal, en proyectos de transformación de la madera. El país tiene mucho por hacer.

¿Cómo ve al sector forestal?



El sector está en pleno desarrollo. Es muy maduro en lo que tiene que ver con la industria celulósica y hay un potencial muy importante en seguir desarrollando otros proyectos de industrialización.

Acá se considera que el sector forestal es solo desarrollo de celulosa y no, la celulosa es solo una parte, el 60% de la actividad. El resto son proyectos que se asocian a la comercialización de madera con otros usos.

El mundo va cambiando hacia el uso de productos naturales renovables y hay posibilidades en la madera, por ejemplo en la construcción de casas. Desde el punto de vista ambiental el uso de la madera tiene muchos beneficios, por ejemplo la actividad forestal como captador de gases de efecto invernadero. También hay una cantidad de usos de fibra de madera para la producción de vestimenta. Hoy hay marcas internacionales que empiezan a sustituir la producción con fibras de algodón, por ejemplo.

Como sector tenemos que pensar en la potencialidad que tenemos. En Uruguay tenemos un prejuicio sobre la plantación forestal, pero es sostenible. El 90% de las empresas forestales están certificadas internacionalmente por sellos de alto prestigio que respaldan las necesidades de los consumidores del primer mundo de consumir productos que le garanticen la sustentabilidad de las materias primas.

Creo que el país está menospreciando el potencial del sector forestal por desconocimiento y prejuicios. Cuando hablamos de proteger al medio ambiente descuidamos el potencial que tiene el sector a nivel país, regional y en el mundo. Tenemos una visión muy pequeña en el país sobre lo que es el sector forestal y su impacto de futuro generando posibilidades de desarrollo para la gente.

La mano de obra que da el sector, que es toda generada en el interior del país, posibilita por ejemplo que la juventud pueda pensar en desarrollar una carrera, formarse y quedarse en las ciudades del interior con posibilidades de desarrollo personal y profesional.

¿Cuál es su posición frente a los cambios que se analizan para la ley forestal?

El proyecto de ley presenta una falacia para justificar la limitación del sector diciendo que el país es o forestación o alimentos y el país no tiene esa lucha, no existe esa dicotomía. Hoy la forestación es complementaria a la actividad pecuaria, a la agricultura y a la lechería, porque el productor quiere diversificar. No quiere plantar con árboles en sus mejores partes y tampoco lo queremos hacer los forestales.

La aptitud forestal va por suelos más arenosos, de mayor profundidad y menos fértiles. No nos sirve plantar en suelos que son más pesados y más agrícolas, donde el árbol no se desarrolla y el valor de la tierra es más alto. Hay una complementariedad entre la actividad pecuaria tradicional y la forestación. Hoy se plantea una dicotomía que no existe y eso va a perjudicar las posibilidades de desarrollo del sector agropecuario. Las grandes empresas forestales si no logran conseguir su materia prima a través de arrendamientos por acuerdos con productores que diversifican su campo, lo van a hacer comprando más tierra. La concentración de tierra es una de las consecuencias que podría tener este proyecto. En el sector forestal no vemos quién puede ganar con este proyecto.

¿Qué otros desafíos tiene la producción forestal?

Tenemos desafíos que pasan por la competitividad. Afortunadamente con el proyecto de UPM el país recorre un camino de aprobación de los tritrenes y la posibilidad de aumentar la capacidad de carga de los camiones. Esa es una de las modificaciones que va a tener un impacto muy importante en la cadena de costos, no solo en el sector forestal, sino también en otros como el agrícola y el agropecuario. El tritren permite agregar una unidad más al camión prácticamente con el mismo costo, es un poquito de aumento, pero no es proporcional con el aumento de carga que se tiene, eso provoca un beneficio muy importante en uno de los costos más significativos de la actividad forestal. También está el costo que tiene en Uruguay cargar en contenedores. Si comparamos los costos con los de puertos como el de Río Grande o Chile, Uruguay tiene entre 2,3 y 3 veces más de costos.

¿Han hablado con el Ministerio de Ambiente sobre el tema de la categorización de los suelos?

Estamos intercambiando información técnica con el Ministerio de Ambiente. Queremos lograr que la nueva reglamentación le permita al ministerio cumplir sus funciones de control y al sector forestal seguir desarrollándose de forma sostenida, como lo ha demostrado a través de los años. El ministerio tiene hoy una reglamentación por la cual nos controla. El productor presenta un proyecto a la Dirección Forestal y luego ante el Ministerio de Ambiente y ese proyecto es aprobado. Si un suelo es de prioridad ambiental, es aprobado como A y tiene una expedición rápida. Si el proyecto no está en suelo de prioridad es calificado como B y hay que presentar un estudio de impacto ambiental que el ministerio puede avalar y aprobar. Hoy no hay prohibición. Lo que pasa con el proyecto de ley forestal es que sí prohibe, ese es un cambio sustancial que queremos diferenciar.