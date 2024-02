Netflix en 2024: todas las películas y series que la plataforma estrenará este año

Exactamente un mes después del comienzo del 2024, Netflix presentó una batería de estrenos que irá presentando en su plataforma de streaming a lo largo del año.

Algunos ya tiene fecha exacta, otros aproximada, y entre los más destacados se encuentran las películas Orión y la oscuridad, El astronauta, Rebel Moon Parte 2, El Hoyo 2, la adaptación de Pedro Páramo y las series Avatar: la leyenda de Aang, El problema de los 3 cuerpos, Bridgerton 3, El Eternauta y Cien años de soledad.

Las que películas que Netflix estrenará en 2024

Ya disponibles

⬥ Criptoestafas

⬥ Despertar del Duelo

⬥ La Gran Noche del Pop

⬥ The Kitchen

⬥ Lift: Un Robo de Primera Clase

⬥ La Sociedad de la Nieve

Próximamente

⬥ Orión y la Oscuridad - En Netflix febrero 2

⬥Amor, Acoso, Asesinato - En Netflix febrero 9

⬥ Los Juegos Del Amor - En Netflix febrero 14

⬥ A Través de tu Mirada - En Netflix Febrero 23

⬥ Mea Culpa - En Netflix febrero 23

⬥ El Astronauta - En Netflix marzo 1| En Cines Selectos febrero 23

⬥ Damsel - En Netflix marzo 8

⬥ Un Deseo Irlandés - En Netflix marzo 15

⬥ Shirley - En Netflix marzo 22

⬥ El Juego Bonito - En Netflix marzo 29

⬥ Rebel Moon (Parte Dos): La Guerrera Que Deja Marcas - En Netflix abril 19

⬥ Sin Glasear: La Historia de las Pop-Tarts - En Netflix mayo 3

⬥ El Sindicato - En Netflix agosto 16

Películas argentinas

⬥ Campamento con Mamá

⬥ Descansar en Paz

⬥ Goyo

⬥ Las Hermanas Fantásticas

⬥ El Hombre que Amaba los Platos Voladores

Sin fecha de estreno

⬥ Al Rescate De Fondo De Bikini: La Película de Arenita Mejillas

⬥ Atlas

⬥ Back In Action

⬥ Blame the Game

⬥ Carry-On

⬥ Los Casagrande: La Película

⬥ Código 8: Renegados (Parte II)

⬥ El Corazón del Cazador

⬥ The Deliverance

⬥ Un Detective Suelto En Hollywood: Axel F.

⬥ Detonantes

⬥ Fabricante de Lágrimas

⬥ A Family Affair

⬥ Ferry 2

⬥ Fiesta en la Madriguera

⬥ La Gran Exclusiva

⬥ His Three Daughters

⬥ Los Hombres Lobo

⬥ The Imaginary

⬥ Incoming

⬥ Joy

⬥ Juanpis González: El Presidente de la Gente

⬥ Lonely Planet

⬥Meet Me Next Christmas

⬥ Mother of the Bride

⬥ Our Little Secret

⬥ Pedro Páramo

⬥ The Piano Lesson

⬥ El Poder Policial En EE. UU.

⬥ Rez Ball

⬥ The Shadow Strays

⬥ Six Triple Eight

⬥ Spellbound

⬥ Telma, La Unicornio

⬥ That Christmas

⬥ Time Cut

⬥ Uglies

⬥ Ultraman: El Ascenso

⬥ Uprising

⬥ Woman Of The Hour

Las series que Netflix estrenará en 2024

Próximamente

⬥Siempre el Mismo Día - En Netflix febrero 8

⬥ El Amor es Ciego T6 - En Netflix febrero 14 (lanzamiento semanal)

⬥ Buenos Días, Verônica T3 - En Netflix febrero 14

⬥ Escuela para Señoritas Al Rawabi T2 - En Netflix febrero 15

⬥ Preparadas, Listas ¡Amor! - En Netflix febrero 15

⬥ El Show de Vince Staples - En Netflix febrero 15

⬥ Rhythm + Flow Italia - En Netflix febrero 19 (Episodios 1-4); febrero 26 (5-7); marzo 4 (episodio 8)

⬥Avatar: La leyenda de Aang - En Netflix febrero 22

⬥ Formula 1: Drive to Survive T6 - En Netflix febrero 23

⬥ El Pantano: Milenio - En Netflix febrero 28

⬥ Furias - En Netflix marzo 1

⬥El Slam de Netflix - En Netflix marzo 3

⬥Supersex - En Netflix marzo 6

⬥El Swing Perfecto T2 - En Netflix marzo 6

⬥La Señal - En Netflix marzo 7

⬥Jóvenes Altezas - En Netflix marzo 11 (Episodios 1-5) marzo 18 (Final de la Serie)

⬥ GIRLS5EVA T3 - En Netflix marzo 14

⬥El Problema de los 3 Cuerpos - En Netflix marzo 21

⬥ ¿Es Pastel? T3 - En Netflix marzo 29

⬥Los Caballeros - En Netflix este marzo

⬥Antracita - En Netflix abril 10

⬥Bridgerton T3 - En Netflix 16 de mayo (Parte 1) y 13 de junio (Parte 2)

⬥Arcane T2 - En Netflix este noviembre

Series argentinas

⬥ Envidiosa

⬥ El Eternauta

⬥ Love is Blind: Argentina

Sin fecha de estreno

⬥ El Agente Nocturno T2

⬥ American Primeval

⬥ La Banda del Guante Verde T2

⬥ Bandidos

⬥ Bienvenidos a la Familia

⬥ Black Doves

⬥ Bodkin

⬥ Buying Beverly Hills T2

⬥ Candelária

⬥ El Caso Asunta

⬥ Cien Años de Soledad

⬥ Cobra Kai T6

⬥ Comedia Sin Título de Erin Foster

⬥ De Vuelta a los 15 T3

⬥ The Decameron

⬥ Los Detectives Difuntos

⬥ La Diplomática T2

⬥ Echoes of the Past

⬥ Emily en París T4

⬥ Élite T8 (temporada final)

⬥ La Emperatriz T2

⬥ Eric

⬥ Gatitos Explosivos

⬥ Gracias, ¿El Siguiente?

⬥ Heartstopper T3

⬥ The Helicopter Heist

⬥ Hot Wheels Let’s Race

⬥ Inestable T2

⬥ Jentry Chau VS The Underworld

⬥ El Juego del Calamar T2

⬥ Jurassic World: Teoría del Dinocaos

⬥ La Liga

⬥ Luz

⬥The Madness

⬥Maleantes

⬥ Misterios Sin Resolver Volumen 4

⬥ Mi Otra Yo T2

⬥ MO T2

⬥ Monstruos: La Historia de Lyle y Erik Menendez

⬥ Nightmares and Daydreams

⬥No Good Deed

⬥Nuestro Mundo Lleno de Vida

⬥Nuestros Océanos

⬥Outer Banks T4

⬥La Pareja Perfecta T2

⬥The Perfect Couple

⬥ Pedaço de Mim

⬥ Perfil Falso T2

⬥ La Primera Vez T2

⬥Que Así Sea

⬥Los Reyes de Oriente

⬥Rhythm + Flow T2

⬥Ripley

⬥Selling Sunset T8

⬥Serie de Comedia Sin Título de Mike Schur/Ted Danson

⬥Serie Sin Título Sobre Grupo Musical Femenino Katseye

⬥Secuestro del Vuelo 601

⬥Senna

⬥Sprint

⬥Supacell

⬥Supervivencia en Equipo T2

⬥Sweet Tooth T3

⬥Terminator: The Anime Series

⬥ That ‘90s Show T2

⬥ Todo un Hombre

⬥ To Kill a Monkey

⬥ El Ultimátum: Decir Sí o Decir Adiós T3

⬥ The Umbrella Academy T4 (Temporada Final)

⬥ Vikingos: Valhalla T3