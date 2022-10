La nueva función de Netflix: para qué sirve y cómo influye en tu cuenta

Desde hace algunos días Netflix puso a disposición de sus usuarios una nueva función que denominó Transferencia de perfiles, una movida que apunta a un objetivo con el que ha amagado en los últimos meses: dejar sin efecto la posibilidad de compartir la contraseña.

Transferencia de perfiles en Netflix: qué utilidad tiene

Según la comunicación de Netflix, esta nueva función "permite a cualquier persona que esté usando tu cuenta mantener todo el contenido que le guste si crea una cuenta nueva. Las personas que usan tu cuenta pueden transferir un perfil (incluidos el historial de contenido visto, las recomendaciones, Mi lista, los juegos guardados, la configuración y más) a su propia membresía".

Según la plataforma, la función es exclusiva para aquellas personas que utilizan la cuenta de alguien más.

"Al habilitar la transferencia de perfiles, no cerrarás la sesión en otros dispositivos que tengas vinculados ni bloquearás a ningún usuario de tu cuenta de Netflix. La activación de esta función no tiene ningún costo, y nunca transferiremos tu información de pago a la cuenta nueva. Ten en cuenta que no se pueden transferir los perfiles de niños ni los perfiles protegidos por PIN", agrega el comunicado.

CHRIS DELMAS / AFP

Netflix

La función permitirá, llegado el momento en que Netflix decida dejar de habilitar la opción de compartir cuentas con personas que no vivan en la misma casa, que aquellos que se deban hacer una nueva cuenta no deban empezar su historial con la plataforma desde cero.

Netflix: el plan piloto de las contraseñas compartidas

Netflix implementó hace algunos meses una prueba piloto en tres países de Latinoamérica (Costa Rica, Perú y Chile) que introdujo nuevas herramientas en el servicio. La principal fue la posibilidad de agregar miembros extra a su membresía, con un costo adicional.

De este modo, la plataforma buscó probar qué sucedía cuando se eliminaba la práctica de "prestar" un usuario a amigos o familiares que no comparten misma dirección digital (IP).