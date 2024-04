Oficialismo comienza campaña para defender reforma de seguridad social ante plebiscito

Luego de que el PIT-CNT confirmara que alcanzó las firmas necesarias para impulsar un plebiscito sobre la reforma de seguridad social, el oficialismo se puso en campaña en contra de la propuesta y para defender la actual reforma impulsada por el gobierno.

Este sábado, el mismo día de la confirmación del plebiscito, la Lista 40 y el sector Espacio País del Partido Nacional –que apoyan en conjunto la precandidatura de Álvaro Delgado– publicaron diversos videos en las redes sociales en contra del plebiscito.

Javier García, líder de la 40 y protagonista de uno de los videos, dijo a El Observador que las publicaciones fueron el inicio de una campaña que pondrá el foco en "la defensa del ahorro de los trabajadores", y que entiende será "una parte central de la campaña" electoral.

Están en juego los ahorros de toda tu vida y nosotros vamos a defenderte.#NiUnPasoAtras pic.twitter.com/x4TLnUrdmh — Javier García (@JavierGarcia_Uy) April 27, 2024

Como también sostuvo en la grabación, el centro del plebiscito de seguridad social estará en si los ahorros "siguen siendo de uno o van a una bolsa común donde se van a licuar, por el déficit de la seguridad social". Para García este es un "debate ideológico", y cree que quienes impulsan el plebiscito "no creen en el ahorro de los uruguayos".

El exministro de Defensa también criticó a los dos precandidatos principales del Frente Amplio, Carolina Cosse y Yamandú Orsi: "Una no se la juega y al otro no se le entiende, necesita traductor. Cosse ya firmó (a favor del plebiscito), tiene postura, pero la esconde, y Orsi que no pero que sí, que sí pero que no, no se entiende".

García no descarta que "todos los partidos" de la coalición defiendan a la reforma de seguridad social. Consultado acerca de una posible campaña coordinada con todos los partidos oficialistas, el nacionalista sostuvo que "a veces las coincidencias se dan en la vía de los hechos".

Delgado: el plebiscito "va a generar un colapso en el sistema"

El precandidato blanco Álvaro Delgado también se postuló en contra del plebiscito este sábado en un discurso realizado en Cerrito. "(El plebiscito) ya no es contra esta reforma, es contra la reforma del 96, contra la posibilidad del ahorro individual, de las AFAP, de un sistema que le da sustentabilidad. Nosotros generamos una reforma que no solo es necesaria para darle sustentabilidad y da beneficios sociales", afirmó.

"Se llevan puestos US$ 22 mil millones de ahorro voluntario de todos nosotros, van al Triángulo de las Bermudas en un sistema que nadie va a financiar, que va a generar un colapso con una gran irresponsabilidad. De plantearlo, de generarlo sin discusión, la irresponsabilidad de algunos partidos de mirar para el costado y decir ´hagan lo que quieran´", disparó.

Raffo: "Pone en riesgo el ahorro de todos los uruguayos"

La también precandidata nacionalista Laura Raffo se refirió al plebiscito este sábado por la noche, y advirtió que "pone en riesgo el ahorro de todos los trabajadores uruguayos". "Este plebiscito pone en riesgo esos ahorros y no garantiza que vuelvan a sus bolsillos. Es un plebiscito que va en contra de los trabajadores", explicó la economista en una entrevista con Subrayado (Canal 10)

Raffo además apuntó contra el Frente Amplio, que cree "no se está poniendo del lado de los trabajadores ni de sus ahorros ni de su futuro", ya que "independientemente" de los discursos de los precandidatos, tanto Orsi como Cosse declararon "en contra" de la reforma y las "bases programáticas" del partido opositor también la critican.

Gurméndez se comprometió a "impedir" que "pongan una bomba en el sistema de jubilaciones"

Este sábado el precandidato colorado Gabriel Gurméndez se comprometió a "trabajar para impedir que el Uruguay vaya por el camino del desastre" y que al país lo "destruyan" y le "pongan una bomba en el sistema de jubilaciones" con el plebiscito, en el Encuentro Nacional de Dirigentes del sector Impacto que lidera.

"Hoy de nuevo afirmamos el compromiso con esta nueva etapa de la coalición. Una nueva etapa que nos encontrará juntos y liderando para impedir el camino que proponen el PIT-CNT y el Frente Amplio para el Uruguay. Sin condiciones. Ese es nuestro deber por el país", agregó.

Silva aseguró que coordinará una campaña en contra del plebiscito

Robert Silva, precandidato colorado, declaró que "coordinará acciones" con todos los que estén en contra del plebiscito de seguridad social para generar una campaña a favor de la reforma.

"La idea nuestra es que todos los que estamos en contra del plebiscito coordinemos acciones porque le va la vida al país y en el futuro a la gente", afirmó Silva en una entrevista con Telemundo realizada este sábado, luego de que se conociera la confirmación de la junta de firmas.

"Es una situación que preocupa, una actuación del PIT-CNT con la complicidad del Frente Amplio que confisca, sin dudas, los ahorros de los trabajadores y genera un sistema jubilatorio, para el caso de aprobarse, que no va a tener sostenibilidad a futuro", añadió el precandidato.