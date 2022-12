Neymar fue el primero en felicitar a Messi por el título de campeón del Mundial Qatar 2022

Neymar se fue llorando del Mundial Qatar 2022. Habían quedado por el camino junto a la selección brasileña a manos de Croacia en cuartos de final.

No solo se despidió de la Copa del Mundo, sino también de lo que podía haber sido una semifinal histórica enfrentando a Argentina.

Nadie pudo consolar a Neymar aquella noche de Doha. Estaba liquidado anímicamente. Él mismo lo explicó a los pocos días.

"Estoy destrozado psicológicamente, esta fue sin duda la derrota que más me dolió, que me dejó paralizado durante 10 minutos y luego me eché a llorar sin parar. Desafortunadamente, va a doler por mucho tiempo", escribió en Instagram.

AFP

Neymar llorando desconsoladamente tras quedar fuera ante Croacia

Los días pasaron y Argentina siguió de largo en el Mundial Qatar 2022.

Tanto fue así, que este domingo se coronó como campeón del mundo tras ganarle en definición por penales a Francia.

Lionel Messi, su amigo, anotó dos goles en la final y, además, fue elegido el Mejor Jugador del Mundial.

Este domingo, minutos después de que el astro argentino consiguiera el título, el mismo que hasta ahora se le negó a él en tres Copas del Mundo que ha disputado, Neymar fue el primero en saludarlo en redes sociales.

"Felicidades Hermano 👏🏽 @leomessi", escribió.