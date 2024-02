Nicki Nicole rompió el silencio sobre la supuesta infidelidad de Peso Pluma: "Me enteré igual que ustedes"

La cantante argentina Nicki Nicole ha decidido hablar y confirmar su separación de Peso Pluma. La noticia surgió luego de que el cantante fuera visto junto a una mujer misteriosa en un casino de Las Vegas, tras el Super Bowl.

Después de eliminar todas las fotos que la vinculaban con el músico mexicano, la intérprete de trap compartió una historia en la que ratificó su ruptura.

La historia de Nicki Nicole

"El respeto, es parte necesario del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar", compartió Nicki en su cuenta de Instagram.

La historia de Nicki

En cuanto a Peso Pluma, aún no se expresó en sus redes. Sin embargo, la artista argentina dejó en claro que se trata de una separación.