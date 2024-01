Nicolás De la Cruz en su presentación: "La estructura de Flamengo es muy parecida a la de River y a la de la selección uruguaya, y eso me ayudará"

El uruguayo Nicolás De la Cruz fue presentado este viernes como nuevo futbolista de Flamengo de Brasil.

El exfutbolista de River Plate de Argentina y actual de la selección nacional, arribó el pasado martes a Río de Janeiro para sumarse a las prácticas con sus compañeros, entre los que se encuentran Giorgian De Arrascaeta y Guillermo Varela.

En el aeropuerto lo esperaron las dos principales autoridades de Flamengo: su presidente, Marcos Braz, y el director de fútbol, Bruno Spindel.

El miércoles, De la Cruz visitó por primera vez la concentración del club y entrenó con el plantel.

A su vez, el uruguayo se tomó una foto con el máximo ídolo en la historia de Flamengo, Zico, quien estuvo en el lugar de entrenamiento.

Como informó Referí este jueves, De la Cruz eligió el número 18 para jugar esta temporada, así que ya comenzaron a imprimirse camisetas con su nombre y número para empezar a comercializarse.

La presentación de este viernes

El uruguayo fue presentado este viernes a primera hora de la tarde por parte de Flamengo.

El media punta celeste habló de lo que espera en el club y de las funciones parecidas que tendrá con la selección.

“La estructura de Flamengo es muy parecida a la de River y a la de la selección de Uruguay. Creo que me ayudará a adaptarme”, sostuvo el uruguayo.

"Siempre tuve el deseo de vestir estos colores. Lo he enfrentado, lo he padecido y hoy estar de este lado, es un gran orgullo. Llevó muchísimo tiempo desde que ellos (los dirigentes) quisieron contar conmigo y para mi fue muy importante que el club quisiera contar con mis servicios y eso me hizo decidir por llegar a Flamengo", añadió.

Cuando le recordaron que con River perdió la final de la Copa Libertadores ante Flamengo 2-1 en 2019, dijo: "La verdad que eso me hace sentir incómodo. No me gusta perder a nada. Obviamente que el sentimiento era de mucho dolor. Nos preparamos para ganar esa Copa, no sucedió, pero el partido fue parejo".