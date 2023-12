Nito Artaza en Punta del Este: entre el teatro repleto y la crisis con Cecilia Milone

Esta semana debutó en la sala del casino Nogaró, el espectáculo de Miguel Ángel Cerutti y Nito Artaza con la polémica participación estelar de la bailarina Belén Di Giorgio. A sala colmada los artistas hicieron un despliegue escénico musical y humorístico, que terminó ovacionado por el público.



Sobre este debut en calle Gorlero, Nito Artaza comentó: "La reacción del público, además ver un local así tan lleno hoy y seguramente será en el verano, porque lo estamos viendo en la venta. Para nosotros es una gran alegría, como digo yo, tantos artistas que ha traído la sala del Nogaró, y nosotros también hemos sido parte de esos artistas, por eso para nosotros es una gran satisfacción. No pensábamos tener esta repercusión, y con Miguel (Cerutti) estamos muy felices".





Sobre los rumores de una crisis matrimonial con la actriz y cantante Cecilia Milone, Artaza, intentó culpar a un sector de la prensa que a su entender habría inventado estas historias: "¿Lo dije arriba del escenario?, entonces me salió del inconsciente. Me río porque digo; me enteré por la televisión, esta historia que nos inventaron. Que opinen, es normal que opinen sobre la vida de uno, que es medianamente público. Vi en varios medios que decían: una vidente dice que ve algo, cuanto te quieren dar, una vidente asegura que no sé qué, que estoy saliendo con no sé quién".



En concreto y sobre una supuesta ruptura matrimonial, Artaza intentando esquivar la respuesta exacta comentó: "Ya dije lo que había ocurrido y lo que ocurrió. Lo que no hay, que nunca jamás discutimos sobre alguna infidelidad o cosas con Cecilia (Milone). Jamás, ni está en nuestra agenda de discusión. Fue una discusión (sobre un incidente que podría derivar en una separación), ya lo conté en América TV, así que es eso. Cuando tengamos que opinar, lo vamos a hacer los dos juntos".



Pero yendo a la información que circula sobre una tercera persona, Artaza señaló: "No hay, en absoluto. Eso nos ofende a los dos. Lo que no se puede hacer es ofender a alguien. El amor de Cecilia y el mío no quiero que se manche. No sé si vio algo, estuvimos ayer juntos hablando (por el 25 de diciembre), no creo que lo vio. Pero yo sí, me molesta. Siempre es fácil decir, entonces Nito Artaza, porque en el pasado, hizo no sé qué cosa, entonces tiene otra vez. Eso no me gusta porque realmente tenemos un código hermoso con Cecilia, más allá de las discusiones. Yo siempre digo que con Cecilia, nunca se puede ver la foto sino la película". Sobre si están pensando algún viaje de reconciliación, Nito comentó: "No en estos días no. Porque Cecilia está debutando con ¨Porteñas¨ en la calle Corrientes y además tiene Master Tango, le quedan un par de días libre y a mí también".