No hubo acuerdo en audiencia entre el Gucci y Martínez e irán a juicio

Este martes se realizó la audiencia de conciliación entre el cantante Gustavo Serafini -conocido como el Gucci-, el candidato a la Presidencia Daniel Martínez, el intendente de Montevideo Christian di Candia y la directora de Desarrollo Social de la comuna capitalina, Fabiana Goyeneche.

El cantante inició la demanda por daños y perjuicios pero no hubo acuerdo, por lo que se iniciará el juicio civil y, a su vez, los demandados anunciaron la reconvención, o sea que contrademandarán al Gucci.

Los involucrados no concurrieron al juzgado y enviaron a sus abogados. El representante legal de Martínez, Ernesto Beltrame, dijo al finalizar la audiencia que no hubo acuerdo porque no hay motivo para presentar la demanda. "Entendemos que es de una orfandad jurídica bastante grande, no hay motivos jurídicos y cuando se inicie (la demanda) la contestaremos y demandaremos nosotros".

Por su parte, la abogada del Gucci, Kerstin Jourdan, afirmó que el monto de la demanda es de US$ 330 mil, por "daño moral y lucro cesante".

Esta cifra se reclama para los tres demandados, aunque se hizo una distinción "del daño moral, la exposición que tuvo y el cargo que cada uno ocupa", explicó Jourdan.

En agosto, El Gucci había anunciado que participaría de una lista del sector Baluarte Progresista, pero Martínez –que en un principio había aprobado la candidatura– le pidió que desistiera luego de recibir críticas en el Frente Amplio por las presuntas acusaciones de abuso sexual que pesaban sobre el artista, algo que no fue comprobado en la Justicia.

Entre las personalidades que salieron al cruce de el Gucci estuvieron Di Candia y Goyeneche, quienes cuestionaron al candidato frenteamplista por permitir la inclusión del cantante en una lista del oficialismo.

En un comunicado de prensa divulgado en agosto, el artista había afirmado que demandaría a "todas aquellas personas" que dañaron su imagen "públicamente, de forma gratuita, sin pruebas, recurriendo al escrache virtual como medio de condena social". Según señalaba el texto, reclamará por "daño emergente", "lucro cesante" y "daño moral".

Para Serafini, "jerarcas de instituciones del Estado" invirtieron "el principio de inocencia" porque cometieron "el atropello de poner en tela de juicio al sistema judicial, a la propia decisión de una Fiscalía Penal que intervino e instruyó el asunto para justificar con ello un linchamiento mediático".

Consultada sobre cómo afectó al cantante esta situación, la abogada dijo que lo deja en una "situación totalmente vulnerada", ya que él "vive de su imagen", y se preguntó: "¿Si hay autoridades de gobierno que ponen en tela de juicio al sistema del Poder Judicial, qué podemos esperar para los demás?".