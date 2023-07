"No hundimos nada, es la vida": así fue la despedida de Buen Día de Canal 4

Después de un ciclo de 25 años, este viernes Buen Día, el programa matutino de Canal 4, cerró su etapa en la pantalla, con la despedida al aire de su equipo de conductores.

El ciclo que ahora estaba conducido por Marcelo Irachet, Jimena Sabaris, Anahí Lange, Daro Kneubuhler y Daniel Nogueira, concluyó para dejar lugar a 8 AM, un nuevo ciclo que estará conectado al noticiero matutino Teledía primera edición, y será un magazine periodístico en el que se comentarán noticias, habrá entrevistas y columnas.

El programa comenzó como Buen Día Uruguay en 1998, y en 2020 se transformó en su versión actual, por el que pasaron conductores como Claudia García y Jaime Clara, que con su paso al noticiero central del canal dejó su puesto a Irachet, quien tenía previsto jubilarse pero volvió para estar al frente del matutino.

Irachet fue quien comenzó la despedida este viernes. "Estamos terminando Buen Día, los motivos no vienen al caso, no va a pasar nada, son los ciclos, las cosas de la vida. Las transformaciones, las reformulaciones. Uno las puede aceptar o no, pero tiene que convivir con ellas", dijo rodeado por sus compañeros y por Sabaris, quien actualmente no está saliendo al aire por su embarazo, pero volvió para su despedida.

"Este Buen día comenzó hace tres años y medio, yo no tengo mucho más que decir. Mis viejos me enseñaron a ser un tipo agradecido. Yo agradezco trabajar con estos chiquilines. Son un equipazo. No tengo mucho más para decir porque llegué hace tres meses en paracaídas. No rompimos nada, no hundimos nada. Es la vida", agregó Irachet.

Daniel Nogueira agregó "Hay sabores dulces y sabores amargos. Este es un programa que nació de la pandemia, y yo también soy un tipo agradecido, y quiero agradecer. A todos los que pasaron por esta mesa, y de ellos aprendí un montón de cosas", dijo, además de extender su saludo al resto de la producción y equipo técnico del programa.

Luego se dirigió específicamente a Irachet: "A vos "Negro", te quiero agradecer en especial, después de 25 años volver a compartir trabajo contigo fue un placer que me permitió reeditar el conocer al gran tipo que sos".

"La voy a hacer cortita porque ya saben que estoy hormonal, que ya lloré, pero también quería agradecer", comentó Sabaris por su parte. Ella será una de las conductoras de 8 AM junto a Nogueira, Federico Paz y Viviana Aguerre.

"Un beso a todos los que han estado por acá. Las mañanas de Canal 4 siguen adelante y se va a armar un nuevo equipo. Pero para mi era importante venir porque estuve con Daniel acá desde el día uno", dijo la conductora.

Luego de que la mesa completó su despedida, Irachet volvió a tomar la palabra para cerrar el histórico ciclo, así como su etapa en la pantalla. "Nos vamos a volver a ver", dijo. "En la panadería, seguramente", concluyó bromeando.