Ekaterina Germanovich, ganadora de Bake Off: qué sintió al ganar, cómo se convirtió en pastelera y su futuro en la cocina

Ekaterina Germanovich nació en lo que todavía era la República Socialista Soviética de Ucrania. Se convirtió en diplomática, y en 2012 llegó a Uruguay para trabajar en la embajada rusa en el país. Durante una década desarrolló una trayectoria ascendente dentro del cuerpo diplomático, hasta que en febrero de 2022, a un mes del final de una licencia maternal, decidió renunciar. La causa que la empujó a esa decisión fue el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania.

"No podía representar a un gobierno que estaba bombardeando a mi país de origen", explica en diálogo con El Observador. Sin trabajo, se convirtió en pastelera casi por casualidad, y este año, a instancia de una amiga, decidió inscribirse en la tercera edición uruguaya de Bake Off. Y la terminó ganando.

Este miércoles, Germanovich fue anunciada como la "gran pastelera" en esta nueva edición del ciclo que emite Canal 4. Horas después de esa consagración, la campeona de Bake Off –que además es madre de dos hijos, uno de ellos nacido en Rusia, el otro en Uruguay y que tiene a un tercero en camino– habló con El Observador sobre lo que sintió cuando se anunció su consagración, cómo es su vínculo con la cocina, y cómo piensa seguir su carrera gastronómica.

¿Qué sentiste cuando dijeron que habías ganado?

Se me aflojaron las piernas (risas). Pensé que me caía llorando. Fue tremendo, no sé ni como explicarlo. En ese momento me puse a pensar en mi abuela, que no pudo ver esto.

A lo largo del programa hiciste preparaciones inspiradas en tu familia y en tradiciones rusas, ¿Cómo iban apareciendo esas ideas?

La idea de todo el certamen es que vos hagas cosas que te representen. Así que vino desde ese lugar, de presentar cosas que tuvieran que ver conmigo y con mi historia.

¿En qué momento de tu vida aparece la pastelería?

Siempre tuve más vínculo con lo salado. Hasta hace poco no hacía pasteles. Me encantaba comerlos, obvio, soy re dulcera. Y me encantan los panes. Hace años me apasiona trabajar con masa madre, por ejemplo. Eso me gustaba y lo manejo bastante bien. Cuando trabajaba en la embajada con mis colegas bromeábamos y me decían "si lo diplomático no funciona, siempre te podés dedicar a la pastelería o a la panadería", lo decíamos pero no sabíamos que iba a ser profético (risas).

En febrero de 2022, cuando empezó la guerra, decidí que no volvía a la embajada. No podía volver a representar al gobierno que está bombardeando mi país de origen. Estaba súper frustrada. En los años que estuve acá tuve un crecimiento profesional muy grande, con dos ascensos en cargo y cuatro ascensos en rango, cuando lo común es que sea uno por misión. Y eso fue como darme contra la pared. Estaba perdida, no sabía que hacer. Y un día, una chica vio fotos de mis tortas que había subido, y me dice "¿Por qué no hacés una página de Instagram y empezás a vender?". Fue la primera que me encargó una torta, me hizo publicidad, y después empezaron a llegar pedidos, sobre todo de los rusos, porque eran preparaciones tradicionales. Y no le podía decir que no al trabajo que llegara. Y así seguí hasta que me postulé a Bake Off.

¿Qué te llevó a inscribirte?

Fue una amiga, me lo propuso y yo decía que no. "No soy pastelera, hice cinco tortas en mi vida". Me insistió que probara, y me postulé. Y seguí hasta el final (risas). Cada vez me sorprendía más, porque casi todo lo que preparé en el programa lo hacía por primera vez, como Lemon pie o hasta el brownie.

¿Cómo te llevas con los ingredientes uruguayos como el dulce de leche?

Lo trabajo pero no lo consumo. No lo pongo como relleno de tortas, no me gusta, me parece muy empalagoso. Pero por ejemplo en mi receta de torta de miel, la crema está endulzada con dulce de leche. Me parece que en su justa medida está precioso el dulce de leche. Hay otros ingredientes de acá que me encantan, la comida de acá es muy buena.

¿Cuál es tu plato uruguayo favorito?

El asado (risas).

¿En tu casa, cuando eras niña, cómo era el vínculo con la cocina?

Tengo dos hermanas, a una les llevo tres años, a la otra trece. Y con la que crecimos juntas, la que tiene tres años menos, aprendimos a cocinar más o menos al mismo tiempo. Y teníamos una tradición, los sábados y domingos nos levantábamos más temprano que nuestros padres y les hacíamos el desayuno. Bueno, ahora me doy cuenta que mis padres se aprovechaban un poco. Pero nosotras queríamos sorprenderlos, fue una tradición durante años.

De toda la experiencia del programa, ¿cuál fue el momento para vos el más difícil?

Las dos semanas anteriores a la semifinal, la de dulce de leche, que entré a la carpa y vi que mi torta había quedado fuera de la heladera durante más de una hora, la decoración se derritió toda por la humedad, aunque menos mal que no se desarmó, porque era un día de 36 grados. Casi lloro. Y la semana siguiente, con la torta Charlotte, que se me empezó a salir la mousse por abajo. Ahí también, pensé que ya estaba. Pero encontré una solución y pude quedarme.

¿Qué se viene ahora para vos a nivel de cocina? ¿Tenés algún plan, algún proyecto?

Voy a abrir un rincón dulce en el restaurante de unos amigos. Se llama Moshi Moshi y es un sushi bar en Punta Carretas. Estamos terminando de definir los detalles, pero la idea es lanzarlo este mes.