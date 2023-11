"Pánico y desesperación": el emotivo relato de Ekaterina Germanovich, ganadora de Bake Off, tras ser madre

En julio de este año, la exdiplomática rusa Ekaterina Germanovich se consagró como la ganadora de la tercera edición uruguaya del certamen televisivo de pastelería Bake Off, que emite Canal 4.

Germanovich, que nació en la actual Ucrania, y que en 2012 se radicó en Uruguay para trabajar en la embajada rusa hasta que decidió renunciar como protesta por el conflicto entre ambos Rusia y su país natal, se consagró en el programa con la emoción añadida de que en ese momento estaba cursando el embarazo de su tercer hijo.

El niño, Valentín, nació en las últimas semanas, y la pastelera lo presentó en Algo Contigo (Canal 4), donde además contó el duro momento que atravesó luego del parto, y cómo logró superar "el shock" que vivió.

"Mi felicidad duró ocho horas después que nació", contó Germanovich. "Después lo ingresaron en el CTI. Se le diagnosticó el Síndrome de Down, además de algunas patologías asociadas, como hipotiroidismo, y una cardiopatía leve. Fue un shock para nosotros porque el embarazo fue controlado y estaba todo bien. Había algunas dudas, pero lo que habían medido estaba todo bien y es lo que aparecía en las ecografías", relató.

La exdiplomática contó que se asesoró con la Asociación Down del Uruguay, donde le contaron que está dentro del 80% de los padres que se enteran de esto luego del parto. "La semana que estuvimos internados fue todo muy rápido, no tuve tiempo para procesarlo, pero cuando me quedaba sola lloraba. Y me imagino que la mayoría de los padres pasan por esto".

Germanovich publicó en su cuenta de Instagram algunas fotos de Valentín, junto a un emotivo relato de lo que han sido estas últimas semanas para ella y su familia.

"Llegó el momento de presentarles a nuestro nuevo integrante de la familia - Valentin Aimé. No fue un embarazo fácil, como ninguno de los tres, pero el constante estrés me acompañó los 8 meses - hasta casi nace porteño -. Y este niño es un guerrero, luchó y sigue luchando a pesar de todo lo que le tocó vivir en este mes y poquito", escribió.

"A medida que nos 'caían' las noticias en el CTI y luego en los controles, me entraba pánico y desesperación de que no iba a poder con todo, pasé llorando la semana que estuvo internado el gordo. Si no fuera por el apoyo de mi pareja, toda la familia y mis amigos, no sé cómo estaría ahora. Me hicieron sentir que no estoy sola en eso, me acercaron a la Asociación Down de Uruguay, algunas de mis seguidoras me asesoraron, me escucharon, me apoyaron. Y ahora a mí como madre me toca un camino muy diferente a lo que imaginaba, lleno de desafíos y también lleno de amor", agregó.