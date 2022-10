"No la toques": el consejo de periodistas a Argimón sobre la Copa del Mundo

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, recibió este viernes la Copa del Mundo de FIFA en el aeropuerto de Carrasco, pero decidió no tocarla por consejos de periodistas. "Cuando salí de Torre Ejecutiva, un grupo de periodistas, que sabían que yo venía para acá, expresamente me dijeron: no vayas a tocar la copa porque da mala suerte", contó Argimón, que se desempeña como presidenta mientras Luis Lacalle Pou se encuentra en Japón.

"Es más, venía para acá y me mandaban mensajes: 'No la toques'", continuó. El trofeo solo puede ser tocado por quienes hayan ganado un mundial o mandatarios, de acuerdo a lo dispuesto por FIFA. Como Argimón está ocupando el lugar de presidenta, podría haberlo hecho. "Yo sé que pueden ser cábalas, no sé si son ciertas, pero yo no iba a levantar la copa", explicó. Leé también La Copa del Mundo llegó a Uruguay; ¿dónde y cuando se puede ver el trofeo? De todas formas, Argimón manifestó su confianza de que el trofeo vuelva en diciembre a Uruguay. "Yo creo que terminado el Mundial, está Copa vuelve acá”, dijo la presidenta en ejercicio. La Copa del Mundo de FIFA, que estará en juego desde el 20 de noviembre en el Mundial Qatar 2022, llegó procedente de Buenos Aires. El campeón del mundo con Brasil en 2002, Lucio, llegó para mostrar el trofeo y guardarlo en el atril, blindado, en el que será expuesto este sábado en el Estadio Centenario desde la hora 9.