"Yo no me meto para que no se metan conmigo": el silencio de los vecinos y los tiroteos amenazantes de las bandas narco en Villa Española

En Villa Española hay prácticamente un almacén cada dos o tres cuadras. O una panadería o un taller mecánico. El mayor movimiento un viernes al mediodía es de camiones de empresas proveedoras de los comercios y no mucho más. Los vecinos no están en sus casas, o están, pero tras las rejas y los alambres de púa que tienen casi todos los hogares para evitar los robos.

Hay silencio.

Pero no solo en el ambiente, sino también en los vecinos y comerciantes, que prefieren ni mencionar lo que está pasando en el barrio porque tienen miedo, porque no se quieren "meter". Por lo bajo y a regañadientes admiten que escuchan tiroteos casi todas las noches. De acá, de allá. Que a veces los tiros retumban y piensan que fue en su cuadra, pero no.

"Nosotros no queremos hablar", dijo una comerciante (que pidió mantener el rubro de su comercio bajo reserva) que hace 60 años que vive en el barrio. "Está complicado, pero a nosotros no nos han hecho nada y no queremos hablar", agregó. Casi lo mismo respondió una panadera, que hace 20 años que es dueña del comercio: "A mí me respetan muchísimo, me conocen todos y nunca me han robado. No puedo decir nada, yo no me meto para que no se metan conmigo", dijo.

Este jueves de noche también hubo una balacera. "Estábamos en Sarajevo", dijo una vecina. Y en la Jefatura de Policía de Montevideo saben qué está ocurriendo en Villa Española. De hecho, hay varias investigaciones en curso y en junio la brigada antidrogas realizó el operativo "Davinci" que desarticuló tres bandas de narcotraficantes integradas por familias (los "Puglia", los "Galli" y los "Morales"), contó el jefe de Policía de Montevideo, Mario D' Elía, a El Observador.

Inés Guimaraens Alambre de púas en una casa en Villa Española

Los tiroteos en Villa Española son amenazantes, según explicó D' Elía. De esa forma, los clanes familiares de narcotraficantes que todavía están en guerra (los "Suárez y los "Albín" y su líder, conocido como "El Bicho") se demuestran su "poder de fuego" y dejan a los vecinos bajo un manto de miedo y de silencio.

Pero D' Elía prefiere llamarlas "bandas familiares dedicadas al delito" porque "bandas de narcotraficantes lleva a pensar en Colombia, México y no están ni cerca", explicó, aunque estas bandas sí tienen un "alto poder de fuego".

La Policía, admitió el jefe, sabe lo que le pasa a los vecinos de Villa Española que quedan entremedio de ráfagas de tiros entre los Suárez y los Albín. Pero también saben que esas balaceras tienen un único fin: demostrar poder fuego.

"Se incautaban en la calle 50 o 60 vainas, en dos o tres ráfagas de tiros. Uno dice: 'bueno, es un alto poder de fuego' y en realidad es una pistola que se ametralla, un cargador de 30 y de 9 milímetros y no hay ningún herido", dijo D' Elía, que explicó que los narcotraficantes necesitan "amedrentar" a los vecinos para que estén "del lado de ellos".

Un vecino coincidió con eso: en los tiroteos generalmente no hay heridos ni muertos. "Pero, va a terminar pagando un inocente", dijo enojado. Según él, a las seis de la tarde "ya no queda nadie" en las calles de Villa Española. "Tenés que tratar de hacer los mandados temprano y ya después no salir", dijo. Y de noche comienza el patrullaje de la Policía.

Inés Guimaraens

Villa Española

Según los vecinos, se ven camionetas y vehículos blindados patrullando por el barrio de noche y el Ministerio del Interior puso cámaras en algunas esquinas. Por su parte, el jefe de Policía confirmó que "reforzó" la presencia policial. "Cuando hacemos una intervención del tipo que hicimos con la brigada en la operación Davinci, tenemos otros sistemas tácticos de patrullaje antes y después que complementan a la operación principal que es el allanamiento y la investigación. Trabaja personal de la Republicana y del PADO con vehículos blindados para mantener la zona y tratar de hacer algunas detenciones", señaló D' Elía.

Las bandas y los operativos

"No puedo decir que los tengo a todos desarticulados totalmente, pero sí que no tienen el mismo poder que antes", reconoció el jefe de Policía de Montevideo. En la operación Davinci, que se realizó el 26 de junio, los efectivos allanaron 13 casas y detuvieron a 11 personas, que terminaron formalizadas por la Justicia.

Pero, en Villa Española todavía "van quedando" algunos Suárez (otros ya fueron detenidos) y algunos de la banda del Bicho (los Albín). Sin embargo, el líder de ese clan aún no fue detenido porque "tiene varios domicilios", según la información que maneja la Policía.

Antes de esa operación, la Jefatura ordenó otra más chica en la que ya se habían incautado 16 armas (entre fusiles, pistolas y revólveres) y hubo personas procesadas, pero las bandas no se lograron desarticular del todo. En Davinci sí se logró desarticular a los Puglia, los Galli y los Morales, otros tres clanes familiares que operaban en el barrio, informó D 'Elía. En esa oportunidad, solo se encontró entre los 13 allanamientos poco más de un kilo de droga. "No fue tanta, pero todos tenían", dijo el jefe.