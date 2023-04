“No quiero agradar a nadie, quiero construir un camino para la paz en Ucrania”

Lula abrió su gira a Lisboa y Madrid colgándose la mochila de negociador, o al menos con el intento de contribuir a un diálogo que intente poner fin a la guerra iniciada por Moscú el 22 de febrero de 2022. Tras sus diálogos en Washington y Beijing con los dos pesos pesados de la política internacional, Joe Biden y Xi Jinping, el presidente de Brasil se vale de los recursos que aprendió en la era de dirigente metalúrgico.

“Nací en mi vida política negociando en situaciones muy difíciles en mi mundo sindical. Creo que se pueden encontrar soluciones para ese conflicto. Es mejor encontrar una salida alrededor de una mesa que continuar a intentar encontrar una salida en el campo de batalla”, expresó.

Lula no es ningún improvisado. Sus movidas diplomáticas le indican que no es imposible reunir las voluntades de líderes que, de momento, no encuentran puntos en común respecto de cómo armar una mesa de diálogo.

Tras reunirse con el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, Lula dijo una frase ambigua, propia de quien espera ser bien recibido por los que están en medio de una guerra que lleva 14 meses.

“Al mismo tiempo que mi gobierno condena la violación de la integridad territorial de Ucrania, defiende una solución política negociada del conflicto”, fueron las palabras del mandatario brasileño, que al lado tenía al conservador Rebelo de Sousa, que mandó tanques alemanes a Ucrania porque Portugal es miembro de la OTAN y porque está alineado con Volodímir Zelensky.

Lula, bajo la mirada de quien preside el país que colonizó Brasil en 1500, afirmo en el Palacio de Belén, sede presidencial portuguesa: “Necesitamos urgentemente que un grupo de países se siente a negociar tanto con Ucrania como con Rusia para buscar la paz”.

Sabiendo que su postura no es compartida por el mandatario portugués, Lula dijo: “Yo no quiero agradar a nadie, no es obligatorio destruir el mundo para construir la paz. Yo quiero construir un camino para encontrar una salida al conflicto”.

El mandatario brasileño recordó que su país condenó en la ONU la invasión rusa de Ucrania, pero que considera urgente acabar con un conflicto que está dañando a todo el mundo con grandes impactos económicos y sociales como la inflación. “Rusia no quiere parar y Ucrania no quiere parar. La guerra ya comenzó y ahora es necesario pararla y para pararla tiene que haber conversaciones”.

A su turno, Rebelo de Souza dijo: “La posición de Portugal es diferente. El presidente Lula considera que el camino hacia una paz justa y duradera supone priorizar la vía de la negociación”. De inmediato aclaró que, a su criterio, un eventual camino hacia la paz supone el previo derecho de Ucrania a reaccionar a la invasión, recuperando lo que pueda o quiera recuperar de su integridad territorial”.

AFP

Lula continuará su gira por España, donde se reunirá con el presidente Pedro Sánchez.

Como muchos líderes occidentales que apoyan a Kiev, el presidente de Portugal remató la idea: “Es una cuestión de principio, que es el de no beneficiar al infractor”.

Pese al tono cordial de la recepción a Lula, en la conferencia de prensa conjunta quedaron planteadas dos posturas que, de momento, parecen no tener nada en común.

Lula puede tener alguna esperanza de que sus ideas sean beneficiadas por las conversaciones que el presidente francés Emmanuel Macron sostuvo con los mismos interlocutores que él, Joe Biden y Xi Jinping.

La próxima escala del presidente de Brasil será Madrid y allí se encontrará con el mandatario socialista y dialoguista Pedro Sánchez, que está al frente de una España que también forma parte de la OTAN y que, pese a que también viajó a Beijing a reunirse con el presidente chino, no mostró fisuras en su alineamiento con Kiev.

Si alguna carta puede jugar Lula en esto, se verá quizás cuando su asesor especial para Asuntos Internacionales, Celso Amorim, se reúna con Volodímir Zelensky. El anuncio de ese viaje lo hizo el propio Lula el viernes pasado sin precisar fecha. Amorim ya se reunió con Putin, aunque se trató de un encuentro reservado y no trascendió ni una palabra respecto de que el presidente ruso esté dispuesto a ceder algo.