“No todos en el Gobierno están de acuerdo con el presidente”, dice el jefe de la Agencia Anticorrupción de Ucrania

Oleksandr Novikov pasó los dos primeros meses de la guerra en Ucrania en el sótano de las austeras oficinas de la Agencia Nacional Anticorrupción, en Kiev, junto a un grupo de colaboradores. “Estábamos preparados para luchar en estas calles, tenemos una sala de municiones con ametralladoras”, dijo Novikov en una entrevista que concedió al diario inglés The Guardian.

Novikov no solo habló con la prensa extranjera sino que en un tuit escrito el miércoles por la noche, escribió: “Tengo todas las herramientas para luchar por la transparencia, la responsabilidad y la integridad en el uso de este dinero (del Estado), pero no todas estas herramientas están activadas”.

Estas afirmaciones dan de lleno en la línea de funcionarios cercanos al presidente Volodomir Zelensky, algunos de los cuales fueron echados y otros renunciaron en un clima que pone de relieve la fragilidad de las autoridades de Kiev.

La ONG Transparencia Internacional clasificó a Ucrania en el puesto 122 de 180 en su índice anual de 2021. Es decir, uno de los países con mayor percepción de corrupción del mundo. En Europa, según esa entidad, Ucrania solo está detrás de Rusia en cuanto al manejo discrecional de los recursos públicos.

Aún antes de la invasión rusa, el Parlamento ucraniano había eliminado la obligación de los partidos políticos de presentar informes financieros a la agencia Anticorrupción que dirige Novikov. Esto significa que el manejo del dinero de las expresiones políticas podía realizarse sin rendir cuentas.

Una vez comenzada la guerra, con el argumento de que los rusos no debían contar con información del Estado, en zonas ocupadas, “se suspendió el registro público y obligatorio de sus identidades e ingresos” dice Novikov. La falta de control de la gestión en un país con altos niveles de corrupción fue el telón de fondo de la actual crisis de gabinete.

La importancia de los registros financieros quedó demostrada, según el alto funcionario, por el inminente procesamiento Viktor Medvedchuk. Se trata de un dirigente político ucraniano que, a la vez, es padrino de la hija de Vladimir Putin. Medvedchuk no solo tiene propiedades en Ucrania sino también cuentas bancarias en Chipre, una isla convertida en refugio fiscal.

Medvedchuk fue encarcelado el año pasado por delitos de corrupción y luego fue enviado a Rusia en un intercambio de presos. Es decir, no se trató de un soldado ucraniano canjeado por otro ruso, sino de un ucraniano condenado por delitos de corrupción que terminó en Rusia por su estrecha relación con Vladimir Putin.

En el transcurso de estos 11 meses de guerra, llegaron a Ucrania miles de millones de dólares y euros de ayuda y de créditos de los países occidentales destinados a la guerra y a paliar los efectos en la población civil.

En Estados Unidos, a partir de la falta de control de los aportes provenientes de ese país, algunos congresistas republicanos pidieron que se realicen auditorías del uso de esos fondos. La función de la dependencia de Novikov es precisamente poder rendir cuentas del uso del dinero público.

Pero el 10 de enero venció el plazo para que Ucrania pusiera en marcha un plan de tres años que pusiera en marcha mecanismos de transparencia en los fondos destinados a los proyectos de recuperación y reconstrucción del país.

“Tengo todas las herramientas necesarias para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en el uso de este dinero, pero no todas están activadas”, dice el encargado de luchar contra la corrupción.

En 2022, según cuenta en la nota publicada en The Guardian, Novikov le sugirió a Volodomir Zelensky, que el segundo en la Oficina Anticorrupción, Andriy Smirnov, era uno de los responsables en los retrasos de publicar el nombre de las personas con sanciones económicas. Se refiere a “personas y organizaciones rusas que operan en la economía ucraniana”.

Smirnov argumentó que los retrasos se debían a la complejidad jurídica y acusó a Novikov de difundir chismes y cuestiones sin fundamento además de hacerse “autobombo”. Novikov dice que debe desaparecer el “relato ruso” de Ucrania como un Estado corrupto.

En este estado de cosas, el sábado pasado Zelensky pidió la renuncia de varios de sus ministros al tiempo que cinco gobernadores regionales fueron destituidos. El mandatario dijo en uno de sus discursos vespertinos: “No regresaremos a lo que era habitual en el pasado”.

El primer despedido fue el viceministro de Infraestructuras, Vasyl Lozinskyi, acusado de inflar el precio de los generadores eléctricos y otros elementos adquiridos para pasar el invierno en medio de la guerra. Lozinskyi habría desviado US$ 400.000 y en su oficina encontraron US$ 38.000 en efectivo. Ahora está bajo arresto domiciliario.

Luego fue el turno de Kirill Tymoshenko, vicedirector de la oficina de Zelensky y uno de los asesores de mayor influencia del presidente. Lo investigaban por el uso indebido de un Chevrolet Tahoe que la General Motors donó para fines humanitarios. También usaba un Porsche Taycan, que está a nombre de un amigo suyo y que vale US$ 100.000.

Luego fue el turno del Ministerio de Defensa, que habría realizado sobrepagos en la compra de alimentos para los soldados. La reacción del ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov, fue pedir a los servicios secretos que investigaran la filtración de datos.

Reznikov, a su vez, cargó contra quienes tratan de “socavar la confianza en el Ministerio de Defensa en un momento muy crucial”. Sin embargo, el mar de fondo llevó a que el viceministro de Defensa, Vyacheslav Shapovalov, anunciara su renuncia el pasado martes.

Novikov salió al cruce de la respuesta del ministro de Defensa. La agencia anticorrupción había detectado irregularidades en las compras de ese ministerio tres meses antes cuando a los propios funcionarios anticorrupción les negaron el acceso a las auditorías.

“No entiendo por qué el ministro no informó al público que ahora mismo está trabajando en todos estos temas y los está arreglando”, dijo Novikov a The Guardian. “El lunes enviamos una orden al ministro pidiendo la dimisión del jefe del departamento. Espero que lo de responder así a la opinión pública no haya sido una decisión de Reznikov, sino un error de su equipo de comunicación”, agrega.

“Los ucranianos se han vuelto más intolerantes con la corrupción durante la guerra. Si antes de la guerra solo un 40% de los ucranianos estaba dispuesto a denunciar actos de corrupción, hoy tenemos un 84% de ucranianos dispuestos a hacerlo; si antes de la guerra teníamos un 44% de ucranianos intolerantes con cualquier tipo de corrupción, hoy tenemos un 64%; así que construir una cultura de la integridad es una demanda de los ucranianos y el presidente ha dado respuesta”, consigna The Guardian como respuesta de Novikov.

Novikov reconoce disputas de poder al interior del equipo de Zelensky. “No todos en el Gobierno están de acuerdo con el presidente”, concluye.