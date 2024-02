Norberto Marcos sobre el encuentro con Fátima Flórez: "Ella desvió la mirada"

Durante la entrega de los Premios Estrella de Mar 2024, Fátima Flórez y Norberto Marcos se encontraron, pero no intercambiaron saludos. Las cámaras captaron el momento en que la humorista continuaba caminando por un pasillo mientras el productor sonreía nerviosamente.

Al día siguiente, Norberto habló con la prensa y afirmó que su ex lo vio pero evitó saludarlo. "Si dijera que me fue indiferente, te estaría mintiendo. Pero fue muy de golpe y creo que fue una sorpresa tanto para ella, como para mí. Pasaron a mucha velocidad, yo alcancé a saludar a Marcelo Polino y agarrarlo del abrazo y él también me saludó", dijo en una entrevista con el programa A la Tarde.

"No paré porque no quise incomodar a nadie tampoco porque era poner en una situación incómoda al que saludara. En el momento se me ocurrió eso y seguí para adelante, después cuando seguí caminando veo que estaban filmando con una cámara y automáticamente uno sonríe", explicó.

"Fue algo completamente inesperado porque yo me fui por atrás porque ellos entraban por adelante, y como había tanto recelo de que no nos juntáramos, decido volver, justo aparece el malón de su obra, todos juntos y me la encontré de frente y ella desvió la mirada", agregó.

"Algunos son más papistas que el Papa y toman precauciones que no les corresponden. No sé si es ella o los obsecuentes de turno que le giran alrededor", concluyó.

Fátima Flórez y Norberto Marcos fueron pareja durante 22 años y trabajaron juntos en espectáculos durante ese tiempo. Sin embargo, se separaron y la artista comenzó un romance con el presidente de los argentinos, Javier Milei.