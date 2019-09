Note 10 y 10 +: el poder de una varita mágica

Más que nunca el gran diferencial del nuevo Galaxy Note 10 (que ahora viene también en versión Plus) es ese pequeño lápiz llamado S Pen, que permite multiplicar la productividad por varios dígitos en un celular que desde hace tiempo ya emparejó su diseño y funciones al de sus competidores de alta gama e incluso a su primo hermano, el Samsung S10.

La línea Note ya lleva ocho años; cuando se lanzó fue una de las primeras phablets, un término ahora casi en desuso porque ya son muchos los smartphones cuyas dimensiones los ubican en el límite con las tabletas (de ahí phablet, esta extraña contracción entre phone y tablet). Aunque al principio fue motivo de burlas justamente por su tamaño, no necesitó demasiado tiempo para confirmarse como líder en su categoría pero incluso para ir más allá: fue el celular que nos convenció de que las pantallas bien grandes eran una maravilla.

Tal vez no lo recuerden, pero durante años Apple se negó a fabricar su icónico iPhone en dos tamaños, una política que cambió en 2015 a la luz de los gustos de los consumidores que se mudaban al bando Android, en buena parte por esas grandes pantallas. Y que reafirmó en cada ciclo de lanzamientos con la suma de algunas décimas de pulgadas por año: el iPhone 6S tenía una pantalla de 5.5 pulgadas y el último gran celular de Apple, el XS Max, subió hasta los 6.5. Ahora el Note 10 + (o Plus, como se lo conoce), llega a 6.8”.

Así como otros celulares se fueron acercando a la pantalla grande del Note, éste fue acercando sus funcionalidades –sobre todo las de sus cámaras de fotos- a los de otros smartphones sin S Pen. ¿Qué diferencia al Note 10 del Galaxy S10? Muy poco salvo el lapicito, que suele ser útil pero que además ha creado una audiencia fanática de sus potencialidades. Hasta hace poco tiempo la línea S de Samsung era la que venía cargada de tecnologías más avanzadas en sus cámaras y de un diseño superior. Ahora ambas líneas empatan en casi todo, con lo cual la decisión de comprar un Note pasa enteramente por el gusto y en buena parte, la fidelidad, además del S Pen.

Adiós dedo, hola precisión

Es en ese pequeño lápiz donde se condensan unas cuantas funciones que siguen separando al gran hermano de Samsung de la competencia interna y externa. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este lápiz digital? En primer lugar el nivel de precisión que permite alcanzar en cualquier tarea para la que se lo utilice: desde generar una compleja hoja de cálculo en los confines de una pantalla de celular hasta dibujar caligrafía para unas impecables historias de Instagram. El etcétera es largo y depende de los objetivos y necesidades de cada usuario.

El S Pen supera en muchos aspectos al dedo, lisa y llanamente. Pero a este hecho indiscutible se agregan una serie de funciones nuevas o que se han mejorado, entre ellas la posibilidad de escribir una nota “a mano” y que se convierta en texto digital que luego puede editarse y compartirse. Este accesorio se guarda y carga en el mismo celular, tiene un botón para generar acciones tales como tomar una foto a distancia, y “avisa” cuando lo dejaste olvidado y te alejás (es también muy susceptible a las pérdidas).

En el Note 10 agrega acelerómetro y giroscopio que, sumados a la conexión Bluetooth, permiten activar estas nuevas funciones desde distancias de hasta cuatro metros del celular. Si bien su uso todavía se acota a cierta apps, en particular a la cámara, seguramente este rango se vaya ampliando. A la hora de tomar fotos se convierte en un verdadero control remoto: solo hay que presionar el botón y hacer pequeños movimientos para cambiar de modo, tomar una foto o incluso usar el zoom. En Spotify también es útil para subir el volumen o cambiar de canción.

Pero el gran cambio de este año relacionado al S Pen está en el propio software del teléfono, que ahora suma la función OCR (las siglas en inglés de Reconocimiento de caracteres ópticos) integrada en la aplicación Notas de Samsung. De esta manera lo que escribiste en manuscrito se transforma en digital, y así es posible buscar las notas por palabra clave, o copiar el texto y enviarlo y hasta exportarlo en formato Word. Esto ya era posible en Android usando Google Keep, la app de notas de Google.

Otra tarea que mejora sensiblemente con el S Pen es la edición de videos, en particular con el sistema que viene con el celular, sin necesidad de usar una app externa; con el lápiz es mucho más fácil unir clips, cortar una toma en el lugar exacto, agregar transiciones y otras cuestiones relativas a la edición. Todas estas tareas, hechas con el dedo, son más engorrosas y por lo tanto no suelen realizarse en el celular.

Si sos un usuario nuevo de Note, seguramente te llevará un tiempo adaptarte al uso preciso del S Pen, sobre todo a la hora de escribir pero también cuando se trata de descubrir funciones, atajos y trucos, que son muchos. Pero solo hace falta unas horas y algo de paciencia para mejorar las habilidades en forma exponencial.

En resumidas cuentas, este pequeño adminículo potenciado por tecnología de punta de un móvil de alta gama y un software bien adaptado, permite usar muchas veces el celular como una computadora, como una consola de videojuegos y hasta como una cámara casi profesional. Con este lanzamiento, además, el tamaño sigue creciendo: el Note 10 viene con una pantalla de 6.3 pulgadas y el Note 10+ (que se estrena este año) llega a 6.8”, ambos con un grosor de 7.9 milímetros. Esto no es nuevo pero sigue siendo un gran más: son teléfonos grandes y podrían ser aparatosos, pero se sienten livianos y fáciles de manejar, aunque no siempre cómodamente con una mano.

Todo este potencial de productividad y de entretenimiento tiene su bajada lógica en una gran capacidad de almacenamiento, que supera por lejos la memoria de una computadora casera. Los Note Plus vienen con 512 GB de memoria interna que pueden llegar hasta 1 TB con el uso de una tarjeta microSD. De igual forma la batería del más grande de los Note se condice con el resto de su poderío; la marca coreana promete que con 4.300 mAh sobra para superar el día y que en 30 minutos se carga con su función super rápida.

El nuevo Note 10 y en particular su versión más grande, el Plus, son una nueva conquista de la tecnología que llegan a Uruguay desde el 16 de setiembre. Si bien, y como sucede con todas las marcas desde hace al menos tres años, las nuevas versiones no suponen un salto gigante de avances y novedades con respecto a sus anteriores modelos, el paquete que ofrecen los Note es atractivo y de lo mejor que ofrece ya no la marca sino el rubro: hardware y software cada vez más perfectos, funciones de punta, un diseño que sigue refinándose y pantallas enormes que cada vez se aprovechan más sin casi ninguna interrupción.

Gigante contra gigantón

El Note 10 y su por primera vez hermano mayor, el Note 10 +, son idénticos desde la estética y buena parte de sus funciones. Pero tienen algunas diferencias, además del precio que en Estados Unidos anda en los 950 dólares para el más “pequeño” (6.3”) y 1.500 para el mayor (6.8”).

El Note 10 + es un poco más pesado (unos 195 gramos contra 160). Si bien ambos celulares ostentan pantallas AMOLED+ y HDR10+ hechas de Gorilla Glass 6, el Plus tiene mejor resolución con 1.440 x 3.040 píxeles frente a los 1.020 x 2.280 del Note 10. Es difícil que el ojo humano capte esta diferencia, pero allí está.

También hay diferencias en la memoria RAM, que llega a 12 GB en el Plus contra 8 GB en el Note 10, lo que en teoría lo vuelve más veloz y permite a quien lo use cambiar de apps más rápidamente y usarlas simultáneamente sin trancazos. Como comparativo, el último iPhone (XS Max) viene con 4GB de RAM, y el anterior Note 9 tenía 6 GB. En tanto, el Huawei P30 Pro tiene versiones de 6 y 8 GB.

En lo que hace al almacenamiento, el Plus viene en versiones con 256GB y 512GB, pero incluye una tarjeta de memoria microSD que puede llevar ese enorme espacio al doble: 1 terabyte (TB). El Note en cambio viene con 256GB y no tiene tarjeta de memoria. En cualquier caso, ambos celulares tienen lugar de sobra.

También hay una actualización de batería para el caso del Plus, que viene con 4.300 mAH, mientras que el Note 10 se queda con una menos poderosa incluso que la que traía el Note 9: 3.500mAH. La del Plus es una de las baterías más poderosas del mercado.

Las cámaras

Los Note tienen el set de cámaras que fue presentado en febrero cuando se lanzó el Samsung S10, lo cual es una gran noticia porque este es un gran equipo. Vienen con un sistema de tres cámaras traseras que integran un lente super gran angular de 16 megapíxeles con un campo de visión de 123 grados, un gran angular de 12 megapíxeles y otro de la misma resolución pero teleobjetivo, con un zoom óptico 2X. La cámara frontal viene con 10 megapíxeles.

En el caso del Note 10 + viene con un sensor extra que le aporta profundidad y permite utilizar las funciones 3D; sobre todo colabora con el modo Retrato, ya que maneja diversas profundidades que permiten manejar de forma casi profesional el llamado efecto bokeh, que genera algo así como un difuminado en el fondo, tal como antes solo se podía hacer con una cámara DSLR. Este sensor no solo se utiliza para tomar fotos sino también para filmar videos.

En materia de video también hay mejoras, en particular con la función estabilizadora. Y si se trata de multimedia, los amantes del buen sonido apreciarán el llamado “Zoom in Mic”, un sistema que se basa en tres micrófonos para detectar de dónde proviene un sonido, para que cuando se hace zoom mientras se filma un video se privilegie el sonido que viene del sujeto central por sobre el de fondo.