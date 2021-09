Nueva York: la uruguaya Gabriela Hearst volvió a sorprender en la Semana de la Moda y llevó artistas nacionales

La diseñadora uruguaya Gabriela Hearst presentó su colección Primavera/Verano 2022 en la Semana de la Moda de Nueva York, uno de los eventos que marca la reapertura de la ciudad y el regreso a la presencialidad en las pasarelas desde la llegada de la pandemia provocada por el coronavirus.

La impronta de Hearst, con un fuerte énfasis en la moda sustentable, los tejidos artesanales y los desafíos textiles, desfiló con fuerza en piezas elegante y coloridas. Durante el show la diseñadora incluyó a otros uruguayos: con música de Juan Campodónico, la presentación en vivo de Luciano Supervielle y, como ya es habitual en su marca, piezas confeccionadas por Manos del Uruguay.

La diseñadora se inspiró en la coleccionista de arte Hester Diamond para esta colección. “Era una pionera: No provenía de una de esas grandes familias. Ella se introdujo en el mundo del coleccionismo, iba al MoMA en los ´50 y se hizo amiga de Rothko”, le dijo Gabriela Hearst a la revista Vogue en la previa del desfile y acotó: “Hacia el final de su vida, era coleccionista de minerales, lo que me intriga muchísimo. No seguía tendencias, para ella el arte era algo que debías amar realmente”.

Hearst incorporó en su nueva colección el trabajo de las artesanas Naiomi Glasses y TahNibaa Naataanii de la Nación Navajo y de la organización sin fines de lucro Creative Futures Collective. "El trabajo que hicimos con la comunidad navajo fue fortuito y un don espiritual. Reunió la artesanía de las Américas en la colección junto con el trabajo de Uruguay y Bolivia, ambas organizaciones sin fines de lucro con las que trabajamos", publicó la diseñadora en sus redes sociales luego del desfile y señaló que para esta comunidad tejer es más que una práctica artística: "es una forma de vida que enseña y refuerza la conectividad, lasa filosofías ancestrales y espirituales del yo, la tierra y la comunidad".

El 40% de la colección fue realizada a partir de materiales discontinuados y se presentó en un desfile en un depósito neoyorquino con un control sobre las emisiones de CO₂.

La diseñadora experimentó con tintes naturales botánicos, produciendo personalmente los colores rosados y verdes de las prendas. Además incorporó dibujos que hizo una de sus amigas a los estampados y tejidos crochet, y le explicó al medio especializado en moda que también utilizó un diseño que desarrolló junto a su hija, que materializó Manos Del Uruguay.

Instagram Gabriela Hearst

Además de la sustentabilidad, la colección de Hearst también tiene en cuenta la diversidad corporal. Entre las modelos de la colección desfiló por ejemplo la modelo plus size Paloma Elsesser.