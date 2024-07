La intendencia celebra "récord histórico" en cantidad de semáforos: cómo afecta el tránsito y qué tanto sirve para la seguridad vial

En ese ese entonces se anunció que se instalarían semáforos en 80 cruces a partir de un listado de pedidos de vecinos. Además, se instalarían otros 26 en el plan Montevideo se adelanta después de que la intendencia identificara algunas zonas como problemáticas con una herramienta introducida en 2022: el mapa de congestión.

Pero, ¿qué resultado tuvieron estos semáforos instalados? ¿Sirven para mejorar la seguridad vial y el tránsito?

El director de Movilidad, Pablo Inthamoussu, la por entonces intendenta Carolina Cosse y la directora de Tránsito, Fernanda Artagaveytia, el 18 de abril de 2023 al presentar el plan 100 semáforos Foto: Intendencia de Montevideo

El argumento de la intendencia

Gustavo Arbiza es el director del Servicio de Ingeniería de Tránsito de la comuna y sabe que hay personas en redes que se quejan por la cantidad de semáforos.

Él sostiene que no se puede decir realmente que el tránsito se enlentece, por ejemplo, cuando se ponen semáforos en avenidas principales.

Si no hay semáforo, los autos que van por la avenida tienen preferencia y los que necesitan atravesarla sufren las demoras de esperar hasta poder cruzar. Y esto es todavía más complicado cuando la calle es de dos sentidos.

Pero además señala que el plan se enfoca principalmente en la seguridad de los peatones. "Su principal objetivo tiene que ver con dar unas condiciones de seguridad para el atravesamiento de ciertas avenidas o calles para los peatones, que era un problema que tenían antes de la instalación de ese semáforo", dice a El Observador.

"Entonces, tal vez puede ser que algunos vehículos de la avenida principal hoy puedan tener alguna demora más de lo que tenían antes, pero creemos nosotros que el beneficio que tienen el resto de los usuarios compensa esa posible pérdida para algunos automovilistas", sostiene.

De todas formas, afirma que en "arterias" de la ciudad, como pueden ser Agraciada, Avenida Italia, 8 de Octubre, no han habido "cambios significativos en los tiempos de viaje".

La opinión desde Unasev

Carlos Manzor es el director de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) y aunque dice que la instalación de semáforos hecha por la intendencia no se ha discutido en el directorio, su opinión personal es favorable.

"Todo lo que sea atenuar la velocidad y regularizar el tránsito, bienvenido sea. Una cosa es un tránsito que tenga movilidad y el otro que tenga velocidad. Estamos buscando que tenga movilidad", sostiene Manzor en diálogo con El Observador.

A su criterio, las críticas a esta medida se asemejan a la que recibió la instalación de radares de velocidad.

Manzor apoya "todo lo que sea parar un poco lo que es esta locura que hay en la calle". Dice que las calles en general de Montevideo no están preparadas para "la velocidad extrema que se maneja en la ciudad".

Señala también que como hay calles "más bien angostas" donde "vamos muy cerca uno del otro" y se necesita una regularización.

También entiende que "en la medida que cada vez hay más coches" tiene sentido que haya más semáforos.

¿O los semáforos crean más inseguridad?

Manuel Da Fonte es experto en gestión de la seguridad vial tras hacer un curso de Naciones Unidas en la Universidad Europea de Madrid.

Él sostiene que "no hay estudios demuestren de que los semáforos mejoran la seguridad vial, pero sí hay estudios que demuestran lo contrario".

Da Fonte dice que al mirar en los mapas del Portal Geográfico de Unasev se confirma que "la enorme mayoría de los siniestros ocurren en cruces con semáforos".

Señala que en la mayoría de cruces con semáforo, cuando el peatón está habilitado a cruzar, también lo están los vehículos a doblar. Pese a que la prioridad la tiene el peatón, así se generan varios accidentes por la confianza ciega, desde ambos lados, en la luz verde.

Da Fonte dice que con muchos semáforos las personas manejan "más ansiosas" para que no se le ponga roja la luz en el siguiente cruce. También recuerda que hay problemas con el "tráfico pesado", como los ómnibus o camiones, que tiene varios ángulos sin visión.

A continuación el mapa de Montevideo con los atropellos a peatones entre el 31 de marzo de 2023 y el 31 de marzo de 2024 (último día para el que hay datos actualmente).

20240723 Atropellos a peatones en Montevideo entre el 31 de marzo de 2023 y el 31 de marzo de 2024 (día hasta el que hay datos en la web) Foto: Unasev

"Se marca mucho más 8 de Octubre y la zona centro en el eje de 18 de julio", advierte Da Fonte a partir del mapa con los datos de Unasev. Se trata de zonas con muchos semáforos. "Y te aparece el corredor general Flores muy marcado", añade. Allí, desde que se hizo el carril solo bus, se implementaron cruces con semáforos, "pero todos ellos tienen muchos giros posibles al mismo tiempo".

Sin criterio técnico

El edil nacionalista Javier Barros Bove considera que instalar semáforos "no es una mala palabra", pero cuestiona el rigor técnico detrás de la decisión de la intendencia.

"Me parece que este proyecto de 100 semáforos que tiene la Intendencia no todos tienen una razonabilidad o un criterio técnico. Me parece que hay algunos que están como 'al grito del vecino' y a veces lo que quiere el vecino no es lo mejor ni para la seguridad ni para el tránsito", dice a El Observador.

Opina que ante algunos problemas en cruces, las soluciones pudieron haber sido mejores. Pone el ejemplo del semáforo estrenado el pasado 19 de julio en Rivera y Marco Bruto, donde, además, dice que no ha habido una buena instrucción por parte de inspectores.

"Han puesto semáforos para impedir que la gente doble a la izquierda. Eso se soluciona con cartelería y con fiscalización. Es más, ponen los semáforos y después no están explicándole a la gente o acostumbrando a la gente, a cómo tiene que manejarse. La gente sigue doblando a la izquierda, aunque está en falta y los inspectores a explicar o ordenar el tránsito vinieron dos días... O un día, el día que se prendió el semáforo".

Montevideo, una de las peores

El experto en seguridad vial Da Fonte dice que Montevideo es una de las ciudades con más semáforos por habitante. "Tiene mucho más que Madrid o que Barcelona o que otras ciudades importante", afirma.

Sobre el problema de la congestión en la ciudad, cita un estudio publicado

por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que comparó la congestión en distintas ciudades.

"Cuando se hace un prorrateo en relación al tamaño de la ciudad y a la cantidad de habitantes que tiene, resulta que Montevideo está peor que ciudades muy grandes de América Latina como Buenos Aires o San Pablo", continúa.

"Y es que los semáforos son muy ineficientes porque generan mucho tiempo muerto donde los vehículos no se mueven", dice el experto.

Semáforos-verdes---DB_09.webp ¿Por qué la IMM está pintando los semáforos de verde en lugar de las tradicionales franjas? Diego Battiste

La herramienta de la intendencia

La intendencia cuenta con una herramienta para agilizar, en lo posible, el tránsito a través de los semáforos.

"En la interna decimos: 'no nos imaginamos hoy el tránsito de Montevideo si no estuviera el Centro de Gestión de Movilidad (CGM)'", dijo Boris Goloubintseff, director del centro, en una entrevista En Perspectiva (Radiomundo) el pasado 12 de junio.

Montevideo tiene alrededor de 850 intersecciones con semáforos. El CGM controla un 77% de esas (el resto, principalmente en la periferia, necesitan que vaya un técnico hasta el lugar).

Goloubintseff contó que en el CGM hay "una comunicación en tiempo real con los semáforos".

"Yo sé si están prendidos, están apagados, si tienen lámparas quemadas. Toda esa información la tengo y a su vez puedo planificar su funcionamiento, puedo programar su reparto, su fase, su ciclo, de acuerdo a la demanda de tránsito. Porque tengo casi 500 sensores en la vía pública midiendo tránsito en todo momento, 24-7, para nutrir de información al sistema de gestión semafórica", explicó.

El CGM funciona actualmente con planes de acción preexistentes hechos para diferentes situaciones de tránsito. El software que usa el centro recibe la información de los controladores, de qué tan congestionada está la zona cerca a un cruce, y elige qué plan de acción sirve mejor: dónde poner verdes las luces.

Pero la intendencia ya cuenta con una mejor tecnología que profundiza este mecanismo. Por el momento solo se utiliza en una zona de Tres Cruces: la intersección de Bulevar Artigas y Avenida Italia, y el entorno más cercano.

Esta tecnología, aplicada por la intendencia desde 2023, utiliza una inteligencia artificial que no busca planes preeleborados, sino que los genera por su propia cuenta. Lo hace, de todas formas, dentro de parámetros dictados por ingenieros; es decir, de un tiempo mínimo y máximo, por ejemplo, para que los peatones tengan tiempo de cruzar.

"Pero en el margen, entre esos valores mínimos y máximos que se setean, se va moviendo casi de manera instantánea, cada tres segundos, y ajustando los tiempos en función de lo que está midiendo de manera real en ese mismo instante", dice Arbiza, el director del Servicio de Ingeniería de Tránsito.

"Esa es la diferencia principal, y por eso se llama adaptativo, que el sistema tiene una capacidad de adaptarse muy rápidamente a variaciones no usuales en el tránsito, mientras que el sistema más tradicional se termina adaptando, pero esa adaptación, demora más y puede ser de 10 o 15 minutos".