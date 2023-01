Nuevas dudas sobre título de Peña desconciertan a Ciudadanos que espera explicaciones

Cuando su entorno político parecía dar por sepultada la polémica en torno al título universitario del ministro de Ambiente, Adrián Peña, un nuevo dato sobre su estado académico volvió a dejarlo en falso. Pese a que el referente del sector Ciudadanos del Partido Colorado había asegurado al presidente Luis Lacalle Pou que ya había obtenido el título que lo acreditaba como Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica –y sobre esa afirmación los colorados basaron su defensa–, aún le falta un curso corto para concretar el título, según informó Búsqueda y confirmó El Observador.

Tanto el ministro Peña como todos sus correligionarios se llamaron a silencio en la tarde del domingo, a la espera de que el jerarca brinde sus explicaciones formales a las bancadas del sector. En un mensaje interno de WhatsApp al que accedió El Observador, el diputado Ope Pasquet señaló a los suyos que no quería ahondar en el tema a través de la red social, y que se trataba de una "situación delicada" que "exige máxima prudencia".

El legislador no contestó las llamadas ni los mensajes de El Observador, al tiempo que otros correligionarios evitaron hacer declaraciones. El secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, también optó por no hacer comentarios a raíz de la nueva información. El expresidente había dicho a El País el pasado jueves que "lo que importa es que el invocado título existe, y que es válido", dando por zanjado el asunto.

En tanto, Peña había transmitido que contaba con el respaldo del presidente Luis Lacalle Pou, a quien le había dado las explicaciones del caso.

Sin embargo, tanto Lacalle como Sanguinetti habían reaccionado ante la versión de que Peña ya había finalizado sus estudios de grado y que tenía el diploma.

Desde el entorno de Peña contaron a El Observador que el jerarca se enteró que debía un seminario de seis días de duración después de su encuentro con el presidente Lacalle Pou. De acuerdo a una fuente cercana a Peña, fue él quien llamó a la universidad y obtuvo la respuesta de parte de la directora de la carrera. Sus allegados expresaron que está a la espera de que la institución le confirme cuándo puede tomar el curso.

El ministro de Ambiente había señalado el pasado jueves que el mandatario lo respaldó tras escuchar su versión, aunque –de acuerdo a lo que aseguran en su entorno– todavía desconocía su imposibilidad de acceder el título hasta no cursar un último seminario. Peña volverá a conversar con Lacalle sobre el asunto este lunes.

Foto: Leonardo Carreño.

Adrián Peña, ministro de Ambiente

Los documentos acreditados por Peña el jueves muestran que aprobó casi todas las materias entre 2002 y 2006 y que “reingresó” en 2021. En la escolaridad no se hace mención a la tesis, aunque el ministro subrayó que la defendió el 8 de marzo de 2022 y que debido a que había estudiado con otro plan en setiembre le hicieron dar el examen de una materia titulada “Gestión de la calidad y la innovación”. Al ser consultado por Búsqueda en una primera instancia, Peña no había hecho mención a ese examen.

Sin embargo, según supo El Observador, Peña no solo no tiene el "título físico" sino que además no está en condiciones de tramitarlo en función de las formalidades exigidas.

En tanto, desde la Universidad Católica se negaron a brindar información argumentando que la ley de datos personales no les permite divulgar información personal de sus estudiantes.

El nuevo trascendido introdujo un nuevo ruido y volvió a desconcertar a las filas coloradas, según supo El Observador. Mientras tanto, el jerarca deberá presentarse el martes ante la Comisión Asesora de Ética y Conducta Política del Partido, organismo que integran Alberto Brause, María Elisa Etchamendy, Yamandú Fau, Graciela Rompani y Jaime Sapolinsky.

La agrupación Libertad había pedido la intervención de la comisión bajo la premisa de que "de ser ciertas, tales manifestaciones habrían infringido el deber de honestidad y rectitud propio de una figura de gobierno partidaria”. La carta firmada por el convencional departamental Agustín Rodríguez y por la secretaria general Laura Gascón, agregaba que Peña no puede desconocer el menoscabo político teniendo en cuenta “descrédito efectivo” del caso Sendic.