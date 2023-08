Nuevos radares: cuánto se demora hasta Punta del Este por la Interbalnearia y los motivos de Transporte para instalar controles

Dos horas, ocho minutos y once radares después se llega desde el centro de Montevideo, a la altura de 18 de julio y Ejido, hasta la parada 25 de la playa mansa en Punta del Este. Dos horas y ocho minutos respetando todos los máximos de velocidad dispuestos a lo largo del viaje.

Pero, estos datos precisan salvedades: la ruta Interbalnearia se tomó a la altura del peaje Pando, porque en Montevideo el viaje se hizo a través de la rambla Costanera hasta El Pinar.

A su vez, el viaje fue en un escenario ideal: un jueves de mañana, con poco –casi nada– de tránsito en la ruta Interbalnearia, respetando casi con obsesión las velocidades permitidas en cada tramo y los nuevos radares que activó el Ministerio de Transporte (MTOP) este lunes.

Por último, a los once radares de ese tramo de la ruta Interbalnearia que pertenecen al MTOP se le suman los de las intendencias de Montevideo, Canelones y Maldonado que también se cruzan para hacer este viaje desde la capital hacia Punta del Este.

Hechas las aclaraciones: ¿El tiempo de viaje es mucho? ¿Poco? ¿Normal?

Inés Guimaraens

Señalización de velocidad pintada en la ruta

Además de la percepción de cada persona, hay varias variables que inciden en que el tiempo de viaje sea de una hora y media, dos horas o tres. Los tramos de los once radares del MTOP que hay que pasar en la ruta Interbalnearia –si se toma desde la Avenida Giannattasio o la rambla Costanera– tienen distintas velocidades permitidas: algunos a 45 km/h, otros a 60 km/h y otros a 75 km/h, pero no más.

Hasta Parque del Plata a lo máximo que se puede llegar, respetando los límites de velocidad, son 75 km/h pero hay tramos en esa parte con máximos aun más bajos.

Además, hay varios tramos sin controles de velocidad en los que se puede viajar a 90 km/h y dos tramos de 110 km/h –desde el kilómetro 68 hasta Jaureguiberry y desde Las Flores hasta Playa Verde–.

En las zonas pobladas, como Atlántida, Parque del Plata o San Luis el límite de velocidad es 45 km/h. El objetivo del MTOP fue que los radares controlen la velocidad en las zonas con alta densidad de población en el entorno de la ruta.

La ingeniera vial del Ministerio Teresa Aisemberg explicó a El Observador que los radares "son necesarios" porque han detectado vehículos que circulan "a muchos kilómetros por hora" por las rutas nacionales. Para decidir dónde colocarlos, el MTOP priorizó a la "población vulnerable" que necesita cruzar la ruta a diario.

Aisemberg contó que hace aproximadamente un año que el MTOP se reúne con Unasev y la Policía Caminera para examinar, entre otros, los datos de siniestralidad. "Por eso es que la mayor parte de los radares están en zonas pobladas o accesos", dijo y agregó que "ningún lugar fue decidido desde acá en una computadora. Sí se tomaron muchos datos como presencia de niños, escuelas".

Inés Guimaraens Los semáforos son controlados desde el centro del MTOP

Según el informe del primer semestre de 2023 de la Unasev, los siniestros de tránsito con víctimas fatales se redujeron un 29,3% gracias a "las obras viales y la instalación de radares", según consideró el presidente del organismo Alejandro Draper. Entre enero y junio de 2022 hubo 133 de estos accidentes y en el mismo período de 2023 se redujeron a 94.

Tecnología y seguridad vial

Pese a que el MTOP instaló 100 radares en varias rutas nacionales y no solo en la Interbalnearia, el viaje para medir los tiempos desde el centro de Montevideo hacia Punta del Este no fue al azar: en el programa En Perspectiva de RadioMundo, conducido por Emiliano Cotelo, un oyente aseguró que su viaje desde Montevideo a Punta del Este duró tres horas a causa de los nuevos radares.

En el MTOP supieron del caso del viaje de las tres horas y aseguraron que el tiempo del viaje no se extendió por los controles de velocidad instalados.

Los ingenieros del MTOP lo aseguraron mientras le mostraban a El Observador una pantalla gigante instalada en una pared. Es el Centro de Monitoreo desde donde se ven los 100 radares de las rutas nacionales en tiempo real y donde hay olor a mobiliario nuevo. Lejos de la estética de una oficina pública de los años 90's, el Centro es un lugar donde abunda la tecnología.

Centro de Monitoreo de radares en el MTOP

Es que el MTOP apostó a ese recurso para controlar las rutas e inauguró el Centro de Sistemas Inteligentes de Tránsito (CSIT) y desde allí pueden controlar los textos en los carteles lumínicos, coordinar los semáforos, tomar decisiones con base en la información del tiempo de viaje, la densidad del tráfico y reportar incidentes. "En todos los países del mundo hay congestión y no podes seguir construyendo carriles y carriles. Eso se vio que no es eficaz, entonces se va a estas herramientas tecnológicas", consideró Aisemberg.

Por el momento, esos funcionarios van a monitorear y fiscalizar, pero no van a aplicar multas. En el MTOP se plantearon que la instalación de los 100 radares no sea "traumático" para los conductores y, además, el presidente Luis Lacalle Pou pidió que los controles no sean una fuente de recaudación para el Ministerio.

"Ahora estamos entrando así no más, pero para entrar a cada oficina va a haber un control biométrico", explicó Aisemberg, que es la ingeniera vial a cargo del Centro porque, según explicó, la información que se maneja en esos lugares es sensible.

En la oficina de Monitoreo la pantalla gigante muestra varias subpantallas pequeñas con las imágenes de los radares en tiempo real. Y, además, otras pantallas muestran el software que miden los tiempos promedio de viaje entre determinados tramos o congestiones en las rutas.

El ingeniero a cargo de esa área mostró que, en ese momento, el viaje desde el aeropuerto viejo hasta el kilómetro 88 de la ruta llevaba 50 minutos y hasta Punta Ballena el tiempo era de una hora y veinte minutos.

Inés Guimaraens Radar del MTOP en la ruta IB

"Tenemos medido constantemente el tiempo de viaje con sensores. El tiempo promedio de ese viaje son 50 minutos y la velocidad promedio es la reglamentaria media del tramo. Cuando hay un descenso de la velocidad es cuando hay congestión o un siniestro. Sobre todo cuando los vehículos (que chocaron) quedan en la vía y se obstruye", explicó el ingeniero del MTOP.

El MTOP busca con el Centro atender también a esas situaciones de forma que cuando detectan el atasco mediante el software, puedan avisarle a Policía Caminera de inmediato para que se puedan retirar los vehículos chocados cuanto antes para destrabar el tránsito. "Tenemos datos de cuándo ocurrió ese viaje de tres horas, pero generalmente (esos tiempos) son por siniestros. La velocidad reglamentaria no es un condicionante para demorar tres horas", aclaró el ingeniero.

Otra de las condicionantes y que también se controla desde el Centro del MTOP es la coordinación de los 60 semáforos inteligentes –tanto en rutas como en la zona metropolitana–, que tienen la capacidad de modificar el tiempo que permanece la luz roja o verde en función del tráfico que está pasando por ellos.

Cuando un semáforo está a menos de un kilómetro de otro en la zona metropolitana, el MTOP realiza una "onda de coordinación" para que el conjunto de semáforos le de "más continuidad para que el usuario que cumple con la velocidad reglamentaria tenga menos probabilidad de detenerse".

A su vez, los ingenieros viales apuestan a que no haya una "sobreseñalización" en las rutas y que los mensajes sean de ayuda. Por lo tanto, en el Centro también emiten los mensajes que aparecen en los carteles luminosos para informarle a los conductores los tiempos de viaje por rutas alternativas.

"Decimos qué hay más adelante: el tiempo de viaje, si hay obras en la vía, si hay congestión y proponemos alternativas de viaje. Se pone unos kilómetros antes del nodo de decisión para que al conductor le de el tiempo de leer el mensaje, pensar qué quiere hacer y decidir por dónde quiere ir", explicaron.

¿Cómo se aplica una multa?

En el área de fiscalización prepararon un caso de prueba en las pantallas para mostrarle a El Observador. Un auto del MTOP superó la velocidad permitida en un radar de la ruta Interbalnearia, en un ejercicio controlado por Policía Caminera, y el caso se usó de ejemplo para mostrar cómo los validadores verifican las pruebas para aplicar las multas.

El procedimiento es bastante sencillo: el funcionario tiene dos fotos con una marca de agua en el piso que le indica a qué velocidad pasó el vehículo. Y, por si quedan dudas, también tiene un video del momento. En función de las pruebas, el validador es quien termina decidiendo si se aplica una multa o no.

Aisemberg contó que, cuando se planificó el Centro y la colocación de los radares, el ministro José Luis Falero le hizo dos pedidos al equipo técnico: que no haya "ni un radar sin profusa señalización. Que nadie tenga el radar encima y diga 'no me avisaron' y que el primer mes no se cobren multas y se notifiquen a los casos más graves de incumplimiento".

Inés Guimaraens

Señalización de radar pintada en la ruta

"Algo se va a recaudar, es así, pero como técnicos de seguridad vial, ese tema no estuvo en la mesa ni remotamente. No fue uno de los criterios ni una directiva para disponer los radares. Los pusimos en los lugares donde necesitábamos que se cumpla expresamente la normativa", dijo la ingeniera.

Al igual que en el resto del país, las sanciones económicas serán por franjas. Exceder el límite de velocidad por 20 km/h tendrá un valor de 5 unidades reajustables (UR), es decir, unos $7.988 al valor actual. En caso de pasarse por entre 21 y 30 km el valor será de ocho UR, $12.781 al valor actual. Entre 31 km y el doble del límite permitido será de 12 UR ($19.171) y, si el exceso es de más del doble, será de 15 UR ($23.964).