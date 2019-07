Núñez: “Pasé por momentos en los que no quise jugar más”

El delantero Darwin Núñez, figura de Peñarol al marcar tres goles ante Boston River este domingo en el Campeón del Siglo, recordó que estuvo muy cerca de dejar el fútbol por una lesión que lo dejó más de un año afuera de las canchas.

“Pasé por momentos… Una lesión fea que me llevó un año y cinco meses. Por momentos quise dejar, no quise jugar más”, señaló en la conferencia de prensa tras el triunfo en el arranque del Torneo Intermedio. “Y mi familia y mis compañeros, que siempre estuvieron, me dieron para delante, me dijeron que no dejara, me propuse eso, seguir, y estoy acá con más fuerza que nunca”, agregó el atacante que integra la selección sub 20 y panamericana de Uruguay.

Consultado por la actuación de los otros jóvenes de Peñarol, como Brian Rodríguez que marcó el primer gol del 4-0 ante Boston River o Enzo Martínez, que fue titular en la zaga, señaló: “Somos de la casa. Sabemos lo que es representar esta camiseta, es muy lindo. Enzo está jugado muy bien, Brian está jugando muy bien y me quedo contento por ellos”.

Sobre la clave para su gran desempeño este domingo en el Campeón del Siglo, dijo que Walter Gargano le dio una indicación que fundamental en el desarrollo del partido. “Ellos estaban muy en línea y el Mota me dijo que me parara con ellos, que aprovechara mi velocidad, y fue lo que pasó, aproveché mi velocidad y la pude meter adentro”.

De sus tres goles anotados, indicó que el que más le gusto fue el segundo. “Me quedo con el que me la paso Brian y la metí contra el palo”, explicó.

“Hacer un gol en el Campeón del Siglo me deja muy feliz”, señaló Darwin, quien dijo que hay “una competencia muy sana” con los otros delanteros del plantel. “Si me toca jugar o no, voy a estar apoyando a los compañeros”, sostuvo.

También destacó que todos los entrenadores, en Peñarol y en las juveniles de la selección uruguaya, lo ayudaron y apoyaron. “El primer técnico fue Leo Ramos, siempre me apoyó y yo no estaba preparado la vez que jugamos contra River. Después me operé por segunda vez”, recordó.

El atacante artiguense de 20 años también señaló que fue “algo muy lindo” que los alcanzapelotas del Campeón del Siglo, jugadores de las inferiores del Peñarol, lo fueran a felicitar tras el partido. “Yo también pasé por donde pasaron los gurises de juveniles y siempre me gustaba venir de alcanza pelota. Estoy muy contento y me vinieron a pedir fotos”.

Por último, consultado por la prensa, el delantero envió un mensaje para los jugadores de las formativas. “El mensaje a los gurises chicos es que sigan y no dejen de soñar, porque es algo muy lindo llegar y jugar en Primera”.