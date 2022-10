El Gerente: la insólita campaña mundialista que se transformó en una película con Leonardo Sbaraglia y su antecedente en Uruguay

“Matemáticamente tenemos chance”. La frase que se repite en la esperanza de cualquier hincha futbolero cuando el equipo de sus amores pasa por una mala racha. Pero aunque no lo quieran creer también puede suceder que, matemáticamente, todas las chances se vayan esfumando. Algo por el estilo le pasó a la selección argentina de Jorge Sampaoli ante la clasificación al Mundial de Rusia en 2018.

Pero esta historia no es, principalmente, sobre la performance futbolística de una selección de fútbol. Sino sobre un gerente: el gerente de Noblex.

El gerente: la historia detrás de la película de Leonardo Sbaraglia

La empresa de electrodomésticos había hecho una campaña publicitaria demencial: si la selección argentina quedaba fuera del mundial automáticamente te devolvían el dinero de esa tele de última generación con definición 4K que compraste en cuotas para ver todas las series mundialistas. Eran cuatro partidos. Matemáticamente las chances estaban del lado de la empresa. Pero la cosa siguió así: un empate a cero con Uruguay, otro a un tanto con Venezuela, un empate sin goles ante Perú en La Bombonera. El gerente de Noblex se agarraba la cabeza.

“Si Argentina no se clasifica, te quedás con la tele y te devolvemos el dinero", era el slogan que se emparentaba con una escalada sideral en la demanda de los televisores y una conversación incesante en las redes sociales. Noblex, auspiciante de la Selección nacional de Argentina de Fútbol, llevaba más de 80 años en el mercado, pero la campaña le valió un nuevo posicionamiento. Cerró la promoción unos pocos días después de haberla lanzado, alcanzado el máximo de televisores que se había propuesto vender con facturaciones millonarias.

Pero Lionel Messi lo hizo. En la última fecha de las eliminatorias llegó con tres goles ante Ecuador, marcando el final de una crisis futbolera y abriendo las puertas del campeonato mundialista para la albiceleste. El gerente volvió a respirar.

La historia se plasmó en 2020 en el libro El gerente de Noblex y próximamente se podrá ver en El Gerente, la película dirigida por Ariel Winograd y protagonizada por Leonardo Sbaraglia. “Estamos contando la historia desde el punto de vista de este gerente que se mandó a su confianza de vender un producto y se quería matar. Es una historia sobre las segundas oportunidades”, dijo Winograd en una entrevista en la que participó El Observador en el marco del foto Paramount+ en Buenos Aires.

Winograd (El Robo del Siglo, Mi primera boda, Hoy se arregla el mundo) sabe lo que es hacer humor. También sabe meterse con historias reales y trasladarlas a la ficción. “Hay un desafío que es que vos ya sabés cómo terminó la historia. Pero lo importante es los detalles del cómo. Ahí siempre juega a favor la idea del nuevo detalle que hace que sea atractiva la historia”.

Dice que hay "algo muy positivo de hacer una historia real”. Primero –comienza– que para los que conocen la historia no hay que explicar tanto de qué se trata. Segundo –continúa– los que no la conocen dicen "che, no puedo creer que haya pasado esto". Hay un terreno ganado. Pero también es un desafío.

“Como con el caso de El Robo del Siglo, es un hecho que si lo escribís no te la cree nadie y te dicen 'este guion no sirve'. Entonces hay algo en lo que la realidad supera la ficción y se dice mucho como cliché pero muchas veces pasa”, comenta el director de El Gerente, que cuenta con la adaptación de adaptada por Patricio Vega como guionista. “Tomamos algunas decisiones en la ficción para que el personaje esté más hasta el límite”, adelanta.

La celeste: el antecedente y la “cábala” uruguaya

Un ciclo mundialista antes, en Sudáfrica 2010, dos empresas uruguayas ya se habían embarcado en una promoción increíble. Barraca Europa y TodoMúsica se comprometieron a devolver no el total, sino la mitad, de los televisores que vendieron entre el 12 de abril y el 10 de junio si la selección uruguaya llegaba a semifinales.

El partido decisivo fue aquel recordado Uruguay–Ghana en Johannesburgo y el penal de Sebastián “El Loco” Abreu le dio una alegría a los uruguayos que miraron la infartante definición del partido con el que Uruguay clasificó a semifinales de un Mundial por primera vez desde 1970. Pero, especialmente, a los que la vieron mediante el LCD que habían comprado en el local de electrodomésticos, que recibirían la mitad del pago de esa televisión que había costado entre US$700 y US$ 1000.

"Teníamos la necesidad de entrar en este terreno aunque exista una feroz competencia", dijo entonces el gerente general de la empresa, Gonzalo Suárez, a Café & Negocios. Este Suárez, escribió el cronista de la época, sacó la pelota del arco en una jugada muy complicada al comprar un seguro de un banco europeo para cada plasma vendido si Uruguay ganaba los primeros cinco partidos del mundial. El resultado fue una “explosión” que llegó con la venta de varios miles de LCD, pero no quiso revelar el número exacto debido a lo que por 2010 dieron a llamar "la guerra del plasma".

¿Pensaron que la historia terminó ahí? Redoblaron la apuesta. En 2011 lanzaron la campaña La historia continúa, donde prometían el reembolso en mercadería hasta el 50% del valor de cualquier compra, ya no solo televisores. Y Uruguay volvió con la 15ª Copa América. Después la hicieron olímpica, en los Juegos de Londres 2012 con La Celeste de Oro, que requería que el equipo olímpico de fútbol volviera con el primer puesto. Y hasta ahí llegó la cábala.

“Es algo muy serio hacer comedia”

– ¿Qué te interesa de la comedia?

– Es como que vuelvo, ¿no? Vuelvo. No aprendo más. (risas) Creo que es el género más lindo para contar historias. Me interesa mucho que el público se identifique y me da mucha satisfacción hacer reír y hacer feliz a alguien viendo una película que yo haga. Lo que me interesa de la comedia también es que es súper dramático lo que les pasa a los personajes. En ese sentido hay un trabajo súper dramático para hacer comedia, porque es algo muy serio hacer comedia. Pero por otro lado el resultado es hacer reír. Siento que es un género que es muy apasionante. Me siento muy lleno y me da mucha felicidad hacerlo.

– ¿Qué tiene que tener una buena comedia?

– Una buena comedia tiene que tener un personaje que tenga un gran problema, un gran desafío por delante; y que lo haga mal, que lo haga mal, que lo haga mal, hasta que lo hace bien. Esos serían los ingredientes. Nunca puede empezar bien nuestro personaje y tiene que terminar bien en un punto. Pero mientras peor empieza, mientras peor la pasan los personajes, mejor la pasa el espectador.

Leonardo Sbaraglia es el actor que se puso en la piel de Álvaro, el gerente. Después de coincidir en Hoy se arregla el mundo la dupla entre el actor y el director volvió a reunirse. “Para mi es espectacular porque como todo gran actor tiene muchísimas herramientas y entiende muchísimo la comedia. En este caso estamos contando la historia de un gerente que está un poco consumido con su vida. Es un tipo aburrido que no tiene un motor y el proceso que surge en la película es una segunda oportunidad”, comentó Winograd.

“Es impresionante el material de archivo. Empezamos a ver cómo hablaba el periodismo de lo que pasaba en ese momento con la selección y lo que pasaba en la historia del gerente real. Es muy graciosa la cantidad de memes y cosas que pasaban. Pero tomamos de la realidad este caso e hicimos una ficción. El gerente de la vida real de la película es un tipo muy feliz, un copado. Nuestro personaje es un tipo triste, aburrido, que se hace la plancha, que no tiene ningún desafío, que le viene esta idea y es como que se despierta y le nace algo que tenía apagado".

El elenco también incluye a figuras como Amaia Salamanca, Cecilia Dopazo y el uruguayo Sebastián Almada, que fue quien le comentó al director que de este lado del Río de la Plata había sucedido algo del estilo. “Está en la planta de operaciones de la televisión pero hace un poco de quilombo”, adelantó el director sobre el rol de Almada.

Se trata de la primera película argentina original de Paramount+ y desde el 20 de octubre se puede encontrar entre los títulos de la plataforma, para ver hasta qué límites llevan Winograd y Sbaraglia a este hombre que se aventuró a una apuesta que parecía una fija, porque "matemáticamente" tenían chance. Y la tuvieron.

*Esta nota se publicó originalmente en junio de 2022