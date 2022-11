Ojeda sobre la sentencia de caso Cor: "Nos obliga a salir a sugerir a los policías que no persigan más"

El abogado del sindicato policial de Montevideo Sifpom, Andrés Ojeda, sostuvo que a partir de la sentencia que confirmó la condena por homicidio culpable contra uno de los policías que persiguió a Santiago Cor en Durazno, el joven que chocó contra un árbol durante el procedimiento y murió, la recomendación será que los policías dejen de perseguir a los que se fugan de los controles policiales.

"Si mañana un policía deja a alguien irse del control, con algo grave, no lo sigue y lo sancionan administrativamente, yo prefiero que lo sancionen administrativamente a que responda penalmente por lo que le pase al fugado. Porque si a Cor le hubieran encontrado dos kilos de droga en la mochila esta discusión capaz no la teníamos, y en el fondo es ridículo porque no depende de eso lo que la Policía tiene que hacer", aseguró en entrevista con Radio Carve.

"Estamos en el punto del absurdo. A partir de esta sentencia, si se mantiene como está en la corte, nos obliga a nosotros a salir a recomendar y sugerir vehementemente a cada policía de la República que no persiga a nadie más, porque lo que le pase a ese alguien se lo van a imputar a él", sostuvo Ojeda.

En 2020, Santiago Cor transitaba en una moto por las calles de Durazno con lo que los dos policías que lo persiguieron era un caño tronador. Por eso, comenzaron a seguirlo. Le dieron la voz de alto y él siguió. Después los testigos describieron distintas cosas, pero entre ellas, manotazos del oficial condenado a Cor y viceversa.

"El despliegue policial ulterior fue excesivo, desmedido y desproporcionado para con esos deberes, y de tal forma, que el policía contribuyó a una muerte que pudo evitarse", sostiene el fallo del Tribunal de Apelaciones de 1° Turno al que accedió El Observador.

"Máxime cuando todo hace suponer que Cor hubiera sido detenido luego sin riesgo alguno de acuerdo con la normativa regulatoria de un caso paradigmático donde se hizo innecesario (excesivo) pretender a toda costa, a velocidad no inferior a 60 k/h, dentro de un parque en una ciudad, disuadir al infractor a manotazos o empujones (...) siendo que nada de eso autoriza la normativa y ello a su vez, porque hasta el suave empujón de Moreno a Cor admitido por uno de ellos en la reconstrucción (...), arriesgaba un mal mayor a no poder multar e incautar la moto en el lugar, arrestar a Cor, etc", complementa.

Según Ojeda, en el fallo "juega mucho el procedimiento policial y cómo se realiza". "Para juzgar el procedimiento policial parece que todos sabemos que estuvo bien y que estuvo mal. Tenemos al director de la Escuela de Policía que dijo que era un correcto procedimiento. Tuvimos al subdirector de la Policía Nacional diciendo ´esto es lo que les pedimos´. Tenemos al ministro diciendo ´esto es lo que quiero que hagan´ pero sin embargo esto no es suficiente porque los operadores creemos que sabemos mejor lo que tiene que hacer la policía", agregó.

"Una cosa es seguir un vehículo requerido y otra es no seguir a alguien que se fuga de un control. Porque sino la solución sería fugarse siempre. ´Señor, señora, fúguese del control porque si lo siguen y le pasa algo la policía va a ser responsable de lo que usted le pase´´", sostuvo.

Ojeda ya había adelantado a El Observador que representará un recurso de casación por la sentencia ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).