Orsi: “A esta altura identificar a Adrián Peña como colorado y no herrerista me cuesta"

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, apuntó contra Adrián Peña, ministro de Ambiente. “A esta altura identificar a Peña como colorado y no herrerista me cuesta", dijo el intendente. "Porque es el ministro más oficialista que tiene el presidente Lacalle", sostuvo en Primera Mañana de Radio El Espectador.

El intendente canario se refirió a la postura del ministro de no apoyar el fideicomiso en Canelones, —que finalmente el Frente Amplio consiguió aprobar con el voto del edil nacionalista Juan López—, aunque sí le pidió a los ediles colorados que votaran el préstamo del BID solicitado por Carolina Cosse.

“Me llama la atención la actitud de Peña, que fue tan condescendiente en Montevideo", sostuvo Orsi. "¿Cómo estuvo en contra del préstamo en Canelones? Siendo canario además”, añadió.

Orsi habló también sobre las críticas que en su momento planteó el ministro, sobre que la intendencia canaria estaba endeudada, y que tenía ya nueve fideicomisos aprobados. Al respecto de estos, cuestionó la información que brindó la comuna.

“La intendencia esta saneada. Ahora vino la última rendición de cuentas. Dio superávit", aseguró Orsi. "Él piensa que lo que pedimos es para resolver problemas estructurales. No, no. Es para delante, para hacer obras extraordinarias. Decir que no sabe a dónde fueron a parar los recursos es temerario, por lo menos”, dijo.