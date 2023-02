OSE detectó infracciones en el uso del agua, pero a nadie le cortó el servicio

OSE constató infracciones por el uso abusivo del agua potable en medio de la sequía, pero aún no aplicó ninguna sanción.

Este viernes la estatal había recibido unas 100 denuncias por día de vecinos que informaron que otros estaban utilizando el agua potable con fines no prioritarios, como riego, lavado de veredas y autos o llenado de piscinas. Más de la mitad de esas denuncias fueron en Montevideo. Pese a ello, el directorio de OSE acordó no cortar los suministros de los infractores para no dejar sin agua a esos hogares durante el feriado de Carnaval, indicó el presidente de la empresa, Raúl Montero, a El Observador. "No quisimos cortar antes de un feriado tan largo", explicó.

Montero indicó que, de constatarse infracciones a partir de este miércoles, sí se comenzarán a cortar los suministros de agua.

Aquellas personas a las que se denuncie, o que el propio ente detecte, por haber utilizado agua de forma indebida, primero serán advertidos por la situación. Si las personas intimadas reiteran su falta, OSE cortará el suministro del hogar del responsable y le ofrecerá reabrirlo por un costo de unos 3 mil pesos.

"En caso de constatarse el incumplimiento, se labrará un acta en el lugar (incorporando de ser posibles pruebas fotografías, testigos, etc.) y se notificará al cliente respecto a que la administración ha quedado facultada para proceder al corte del servicio", informó OSE días atrás a través de un comunicado.

¿Qué zonas no pueden usar agua para fines no prioritarios?

Montevideo: todo el departamento.

Canelones: Canelones (capital), Juanicó, Los Cerrillos, Las Piedras, La Paz, Progreso, Aguas Corrientes, 25 de Agosto, Ituzaingó, Colonia Etchepare, Santín Rossi, Martirené, Toledo, Joaquín Suárez, Pando, Barros Blancos, San Ramón, San Bautista, San Jacinto, Santa Rosa, Castellanos, Sauce, San Antonio, Santa Lucía, Tala, Empalme Olmos, Neptunia, Pinamar, Salinas, Marindia, El Fortín, Villa Argentina, Estación Atlántida, Pinares de Atlántida, Atlántida, Las Toscas, Parque del Plata, Las Vegas, La Floresta, Estación La Floresta, Costa Azul, Bello Horizonte, Guazú Vira, San Luis, Los Titanes, La Tuna, Araminda, Santa Lucia del Este, Cuchilla Alta y Santa Ana.

Lavalleja: Minas.

Florida: Florida (capital), Fray Marcos, 25 de Mayo, Casupá, Mendoza Chico y Mendoza Grande.

San José: San José de Mayo.

Colonia: Rosario, Nueva Helvecia, Colonia Valdense, Colonia La Paz y los balnearios de la Costa del inmigrante.

Soriano: Dolores.