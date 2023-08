Otra mujer debuta como árbitra central en el fútbol de Primera División Profesional uruguayo masculino; conocé su historia

El partido entre Plaza Colonia y River Plate, que el sábado jugarán a partir de la hora 13 en el Parque Prandi por la segunda fecha del Torneo Clausura, tendrá el estreno de la jueza Anahí Fernández como árbitro principal.

La acompañarán como líneas Horacio Ferreiro, Héctor Bergaló, el cuarto árbitro será Leandro Lasso y en el VAR estarán Andrés Cunha (el más experiente en ese puesto, en Uruguay) y Agustín Berisso como AVAR.

Fernández cumplió 30 años en julio y es árbitra desde 2015, tras completar el curso que realizó entre 2014 y 2015.

“Me sorprendieron. Recién estoy llegando del Mundial de Australia y no me lo esperaba. Estuve un partido el fin de semana en el fútbol femenino, y estaba ansiosa con debutar, pero tenía paciencia y no creí que se daría ya”, dijo la jueza en una charla que mantuvo con el programa Minuto 1 de Carve Deportiva AM 1010.

Reconoció que nunca hizo deporte y que se vinculó al arbitraje porque le generó admiración ver a una jueza en actividad en un partido de fútbol.

AUF

En un partido de fútbol femenino de la selección uruguaya

Así lo explicó ella: “Fui a ver un partido de fútbol amateur, vi una figura femenina, Luciana Mascaraña, y dije: ‘Guau, quiero ser como ella’. No sabía nada de fútbol y fue difícil el punto de partida, porque en general los árbitros son exjugadores o miraron fútbol toda la vida. Mi familia no es del fútbol”.

Luego, en sus primeros años en el arbitraje compartió su día a día con el trabajo en una empresa.

“Trabajaba nueve horas en un correo privado compartiendo con el arbitraje, durante nueve años. A raíz de eso solo podía dirigir fines de semana. Me costaba entrenar todos los días, tenía nutricionista, sicólogo, empecé con el inglés, y recibí el escudo internacional. En un momento no era compatible con un trabajo, a nivel internacional me iba bien y aposté por esto”.

Confesó que “esto es un comienzo y quiero más”.

En esta temporada lleva 31 partidos, entre los que dirigió 10 y fue cuarta árbitra o VAR en los otros 20.

Primera División profesional: 10 como cuarta árbitra o VAR

Segunda División Profesional: 6 como árbitra principal

Copa Libertadores: 4 como cuarta árbitra

Copa Sudamericana: 1 como cuarta árbitra

Mundial femenino: 1 como árbitra principal (Brasil-Chile) y 5 como cuarta árbitra

Copa europea de selecciones sub 17: 3 como árbitra principal y uno como cuarta

Fernández llega después de Claudia Umpiérrez, la primera mujer en dirigir en el fútbol masculino de Primera a los grandes.

Umpiérrez fue jueza de Primera categoría de la AUF desde 2015, pero tenía su insignia internacional en fútbol femenino desde 2010, cuando había accedido a Segunda categoría.

En setiembre de 2019 dirigió por primera vez a un equipo grande en el fútbol masculino, fue a Peñarol ante Juventud de Las Piedras.