Otra vez el Banco Central vendió fuerte para contener la suba del dólar en Uruguay

Tras cuatro sesiones de estabilidad o registrar pequeñas variaciones a la baja, el dólar arrancó la semana al alza en Uruguay y nuevamente fue necesaria la participación activa del Banco Central (BCU) para contener su avance aun con el feriado en Argentina. El dólar interbancario subió 0,21% este lunes y quedó en promedio a $ 37,207, mientras que la última operación ($ 37,22) quedó a la par de la máxima cotización del billete verde en lo que va del año.

En la operativa mayorista de la jornada se negociaron US$ 21,8 millones a través de las pantallas de la Bolsa Electrónicas de Valores (Bevsa), de los cuales el BCU vendió US$ 17,3 millones de sus reservas. En lo que va de octubre, la autoridad monetaria se desprendió de más de US$ 170 millones en el mercado spot buscando contener la depreciación del peso uruguayo, que cedió casi 1% frente al dólar. En el acumulado del año, la divisa estadounidense se fortaleció casi 15% respecto al peso uruguayo.

Por su parte, en la pizarra al público del BROU, el dólar avanzó siete centésimos respecto al viernes y quedó a $ 36,47 para la compra y $ 37,97 para la venta. En los cambios, privados el billete verde volvía a ofrecerse en la franja de los $ 38 en la punta vendedora.

En su último comunicado, el Copom (Comité de Política Monetaria) destacó que la balanza de pagos mostró un superávit de 0,2% del PIB en el trimestre julio-setiembre, "cuya evolución es acompañada por una depreciación de nuestra moneda superior a la registrada para la mayoría de las monedas de economías emergentes y otras monedas relevantes de economías desarrolladas".

"Durante el trimestre se observaron instancias de alta volatilidad en el mercado de cambios, con presiones vendedoras durante el mes de julio y compradoras durante el mes de agosto. Como en anteriores oportunidades el Banco Central intervino a efectos de evitar volatilidades excesivas en dicho mercado", argumentó el Copom.

El BCU vendió casi US$ 400 millones sumando las operaciones al contado y contratos a futuros para contener el avance del billete verde en agosto, mientras que no intervino en setiembre. El arranque de octubre volvió a mostrar un rol vendedor de la autoridad monetaria buscando contener el billete verde en el eje de los $ 37 en el mercado mayorista.

Señales mixtas en resto de los mercados

En Brasil, el dólar también se apreció (0,8%) frente al real y quedó a 4,13 unidades, mientras que el índice de acciones Bovespa escaló un 0,31%

Los mercados regionales cerraron mixtos el lunes en medio de la cautela generada con respecto a los progresos en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China respecto a la prolongada guerra comercial.

Washington y Pekín alcanzaron el viernes la "fase uno" de un pacto comercial, pero las esperanzas de una resolución rápida a la disputa entre las dos potencias se vieron opacadas tras un informe de que China quería más conversaciones antes de firmar el acuerdo parcial.

El lunes las transacciones de monedas se vieron limitadas por un feriado que mantuvo parcialmente cerrados los mercados estadounidenses, pese a lo cual el dólar se apreció a nivel global. La divisa estadounidense subió el lunes después de dos sesiones de pérdidas, mientras disminuía el optimismo sobre un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China y los inversores se mostraban preocupados por los continuos giros en el proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea.

El peso mexicano cotizaba en 19,2540 por dólar, con una ganancia del 0,33%, o 6,30 centavos, frente a los 19,3170 del precio de referencia de Reuters del viernes. El índice referencial S&P/BMV IPC integrado por las acciones de las 35 firmas más líquidas del mercado cerró con un avance de un 0,13%. El peso chileno cerró las operaciones del lunes con un retroceso de un 0,29%, a 712,20/712,50 unidades por dólar, mientras que el principal índice de la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA cerró la sesión con una caída de un 0,1%, a 5.131,57 puntos. La moneda peruana, bajó un 0,17%, pero el referente de la bolsa subió un 0,67%.

Los mercados de Argentina y Colombia permanecieron cerrados el lunes debido a feriados locales.

