Para Sánchez "el mayor error" de su Gobierno fue la "ley del sólo sí es sí"

El presidente y candidato socialista Pedro Sánchez dijo este domingo que la conocida como "ley del solo sí es sí" fue el "mayor error" que tuvo su Gobierno y la calificó como una equivocación "técnica" que si embargo provocó la rebaja de penas a más de 1.000 agresores sexuales, además de abrir una crisis con sus socios de la coalición, Unidas Podemos.

“El error técnico en la ley del ‘solo sí es sí’ es el que más me ha dolido. El mayor error”, aseguró el jefe del Ejecutivo en una entrevista con La Sexta, grabada el pasado viernes y emitida este domingo.

Aunque no quiso profundizar en el tema, negó que el cese de la ministra de Igualdad, Irene Montero, estuviera encima de la mesa en algún momento de la extensa crisis que provocó esa norma, ya que, según dijo, buscó priorizar "la gobernabilidad" del país.

"Nunca tuve encima de la mesa el cese de la ministra porque siempre he antepuesto la gobernabilidad", sostuvo Sánchez, quien tuvo que ponerse al frente de una negociación con el Partido Popular (PP) para modificar en el Congreso esa ley, a la que se opuso Montero.

Durante la entrevista, el presidente también volvió a rechazar que haya gobernado con Bildu, aunque no cerró la posibilidad de llegar a nuevos acuerdos con la formación abertzale. "Lo importante es el qué, no el con quién", se sinceró.

Sobre Bildu, señaló que no ha "gobernado" con ellos porque no tuvo ningún ministro de esa formación política, pero si admitió que llegó a acuerdos en el Congreso como el del aumento de las pensiones.

Recordó que no ocurrió lo mismo con la ley mordaza, cuya reforma no salió adelante por no concitar los apoyos de ERC o EH Bildu. "Nos separa una distancia abismal, tienen que recorrer un camino que aún no han recorrido", analizó el candidato socialista que encaró este tramo de la campaña para las elecciones del 23 de julio dando entrevistas a la prensa, en un cambio de su política comunicacional.

En este sentido, reaccionó a las declaraciones en las que aseguró que con EH Bildu no pactaría asegurando que no "mintió", puesto que mentir "significa decir algo a sabiendas de que no es verdad con el propósito de engañar". "Mentir es el 11 de marzo y ETA, nosotros hemos rectificado o reconocido errores", dijo.

Además, hizo referencia a la frase "que te vote Txapote" para señalar que "lo que más" le dolió es que le quieran "asimilar a ETA". "Han situado al PSOE en unas coordinadas que no pertenecen a nuestra historia cuando dicen que transigimos con la violencia terrorista o que ETA existe", se quejó.

Respecto a las elecciones vaticinó una participación de entre el 73% y el 76% y se mostró convencido de que el PSOE “ganará las elecciones en votos y en escaños”, a pesar de la derrota en los comicios autonómicos y municipales de mayo.

También, que deberá aliarse con el Sumar de Yolanda Díaz para lograr una mayoría progresista. “No hay ningún partido con la mayoría absoluta garantizada. Feijóo podría pactar con Abascal y yo, con Yolanda”, concluyó.