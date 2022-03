Paris Saint-Germain canceló concentrarse este sábado por el temor de los ultras del equipo

Los problemas que acarreó la derrota del miércoles ante Real Madrid de atrás por 3-1 que eliminó a Paris Saint-Germain de la Liga de Campeones muy temprano, ya que apenas se jugaban los octavos de final, parece que no tienen fin.

Al refuerzo instaurado por el club parisino en la práctica de este viernes de 30 nuevos integrantes de personal de seguridad para entrenar más tranquilos, se sumó un comunicado de los ultras del club (la barra brava) este sábado que entre otras cosas piden la salida del presidente Nasser Al-Khelaifi.

"Pedimos a todos los amantes del club presentes que nos unamos en nuestras acciones sin violencia", escribieron, reivindicando "un proyecto deportivo real".

Y añaden: "No tenemos poca memoria. Sabemos lo que le debe nuestro regreso al presidente Nasser Al-Khelaïfi, no hay nada personal contra él, pero está claro que no es el hombre adecuado para esta situación".

"La situación del club ahora -prosigue el comunicado- requiere una completa reorganización a todos los niveles y la presencia diaria de su presidente".

Decidieron no concentrar

Según informaciones que vienen de diferentes medios de Francia, este sábado finalmente Paris Saint-Germain decidió no concentrar para el partido de este domingo ante Bordeaux por la Ligue 1 ante el temor a los ultras.

Los jugadores se concentrarán este domingo por la mañana antes de jugar a la hora 13 de Francia, 9 de Uruguay, ante Bordeaux.

La situación que se vive en París demuestra que lo ocurrido en Madrid el miércoles contra Real Madrid, no fue solo un partido de fútbol y una eliminación, sino que acarrea otros problemas, en lo que es una situación límite..