Patentes: los debates complejos deben abordarse sin fanatismos

Por solicitud de la Asociación de Laboratorios Nacionales (ALN), la Cámara Nacional de Fertilizantes y Fitosanitarios (CANAFFI), la Comisión de Fitosanitarios de la Asociación de Industrias Químicas del Uruguay (ASIQUR) y la Asociación de las Industrias de Productos Agroquímicos y Veterinarios (ADIPRAVE), el Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay (INI) elaboró el estudio: “Informe sectorial de medicamentos, productos fitosanitarios, fertilizantes y productos veterinarios”.

La elaboración del mencionado estudio marcó los siguientes objetivos: identificar la importancia económica y comercial de los sectores, dar a conocer la modalidad de negocios y operaciones internacionales de las empresas que conforman las gremiales anteriormente mencionadas, describir el alcance del Protocolo de Cooperación de Patentes (PCT en sus siglas en inglés) e identificar el posible impacto de su ratificación en la operativa de los sectores involucrados.

Los resultados de dicho estudio fueron tratados en una columna publicada por el diario El Observador el día 24 de julio de 2023 a cargo del Sr. Carlos Mazal, detallando, lo que a su juicio, son una serie de incongruencias y errores, lo que decidió expresar a través de una metodología e impronta que no fomenta un debate sano y riguroso. Los siguientes comentarios no pretenden dar respuesta a cada uno de los puntos mencionados por el columnista, no por que no se puedan responder y/o rebatir, sino sencillamente porque ese no es el estilo del INI ni de una academia que debe cumplir un rol más equilibrado en los debates nacionales.

El artículo señalado busca desmerecer el desempeño de un Instituto de vasta trayectoria en el país y pretende cuestionar los resultados de un estudio realizado por varios profesionales, que además contó con numerosas entrevistas y la participación de muchas empresas que están involucradas en el negocio. El INI de la UCU es un centro de investigación independiente, que si bien realiza consultorías para empresas y organizaciones de Uruguay y el exterior, no defiende los intereses de ningún sector. El objetivo de sus estudios es colaborar con los principales debates que enfrenta el país en los asuntos relacionados con los negocios internacionales.

El estudio en cuestión, el que cabe aclarar no ha sido publicado ni pretende defender tesis alguna como alega el columnista, pretende en primer lugar dimensionar la operativa comercial de las empresas involucradas en las gremiales, así como su importancia en la economía nacional, lo que queda demostrado en variables como el empleo, las exportaciones e importaciones, como así también en el rol que esa serie de empresas cumplen, no solo en la agroindustria del país, sino también en la salud pública.

Por otro lado, no se pretende en ningún momento dar por cerrada una discusión tan compleja, como es el caso de la relación existente entre el aumento de los estándares de protección de la propiedad intelectual y su relación con la innovación y el desarrollo económico. De hecho, sin pretender laudar sobre el asunto, el estudio presenta bibliografía y casos de estudio donde esa relación no ha podido ser demostrada, como por el contrario, sí se ha confirmado la relación existente entre los mayores estándares de propiedad intelectual y el aumento de los precios internos.

Defender posiciones con extremismos obviando los argumentos existentes o las diferentes visiones que puedan existir sobre una temática determinada, no colabora con los necesarios debates nacionales que Uruguay debe atravesar, ya sean en éste, como en tantos otros que aún tiene pendiente el país.

El debate planteado por el INI no partió de la simple dicotomía entre PCT sí o PCT no. La discusión de fondo no puede ser la de estar de un lado o del otro del mostrador porque un mapa indica el importante número de países que han ratificado el PCT. Por el contrario, la consultoría realizada permite que los lectores del estudio conozcan la operativa de las decenas de empresas que conforman las gremiales involucradas, para conocer de primera mano las particularidades productivas y de comercialización de estos sectores en el mercado nacional.

También se describe las posibles implicancias de aprobar el PCT, donde se manejan diferentes escenarios no tomando partido por ninguna opción, pero sí alertando sobre los posibles impactos esperados por esa ratificación de acuerdo a la propia opinión de los sectores involucrados (lo que metodológicamente se aclara en el texto), como también introduciendo algunos ejemplos de países que muestran determinados impactos luego de tomada esa decisión.

Asimismo, el estudio presenta una serie de preguntas sobre el paso pretendido respecto al PCT, lo que otra vez se realiza desde la lógica académica, y no en defensa de intereses corporativos. En ese sentido, el INI se pregunta; ¿por qué se está dando este debate en Uruguay?, ¿tiene que ver con la posible incorporación al Acuerdo Transpacífico (CPTPP)?, ¿o el país está debatiendo sobre una estrategia de desarrollo económico más amplia donde los mayores estándares de protección de propiedad intelectual son una condición necesaria?

Se trata de preguntas válidas que en ámbitos académicos deben tener su espacio, ya que es necesario recordar que en la agenda externa en curso del Mercosur, no se está debatiendo en ningún acuerdo la posible incorporación del PCT, incluido el caso de la Unión Europea y en las eventuales negociaciones con China. Tampoco se aceptó la incorporación del Protocolo en los acuerdos bilaterales firmados por Uruguay con México y Chile. Ahora bien, si el debate es por el CPTPP, debe tenerse en cuenta que el capítulo de propiedad intelectual en dicho tratado es mucho más amplio, por lo que los desafíos son mayores al de aprobar el PCT. Además, el discutir el ingreso a dicho mega bloque implica atravesar debates más profundos en otra serie de capítulos como las compras públicas o las empresas del Estado.

Por último, no debe descartarse la opción de una estrategia de desarrollo económico asociada a los mayores estándares en propiedad intelectual, la que no parece estar en el debate público. De hecho, el contar o no con el PCT no ha sido una restricción para el país en lo que refiere a la captación de inversiones extranjeras. El debate del PCT acotado a las implicancias operativas del acuerdo es una cuestión, pero otra bien distinta es la relación que se pretende realizar entre dicho tratado internacional y el aumento de los niveles de innovación. Como se ha mencionado, en ese punto no hay consenso, ya que para transformarse en un país de esas características, es necesario emprender en paralelo una serie de reformas que complementen otra serie de definiciones.

Que un grupo de gremiales de empresarios de importancia en el mercado nacional defienda sus intereses y alerte sobre el posible impacto de una definición de política pública, es un ejercicio valorado en democracia. Tanto el INI como los sectores productivos involucrados en la industria nacional de genéricos, han fomentado históricamente la apertura económica del país y como es de público conocimiento, han apoyado las diversas iniciativas de negociaciones internacionales impulsadas por el actual y los últimos gobiernos, ya que abrirse al mundo es de vital importancia para el desarrollo económico de Uruguay.

Esa filosofía, no impide como es de esperar en la academia, la elaboración de un estudio que favorezca la discusión pública con aportes técnicos y la opinión de los sectores productivos nacionales. Las reacciones destempladas que un estudio pueda generar en determinados analistas no opacan el resultado de un ejercicio que cumplió ampliamente con sus objetivos y que pretendió abordar un tema complejo sin fanatismos.