Patricia Wolf volvería a ser madre por amor a su esposa

Cuando a Patricia Wolf le preguntan sobre la posibilidad de tener hijos, ella dice sentirse como si hubiera cruzado “el río de la Plata nadando” y al llegar a la orilla le pidieran que lo hiciera de nuevo. La actriz, modelo y conductora dio a luz a su primer y único hijo, Dani Puig, hace veinte años y "por ahora" no pretende tener otro.

Sin embargo, “una prueba de amor” podría hacerle cambiar de idea, reconoció Wolf este jueves en el programa Vespertinas de Canal 4. “Yo ya tuve a mi hijo, pero Agus (por su esposa Agustina Zuasnábar) no, entonces, el día que ella me diga que quiere tener su hijo yo no voy a poder decirle que no”, argumentó.

La pareja se casó el 20 de marzo de este año y lo celebró con su círculo íntimo en un restaurante de Punta Carretas. Luego, las recién casadas volaron a Kukulcán, en México, para festejar su luna de miel entre la selva y la playa.

En abril de este año Wolf contó que le costaba hablar de su sexualidad. No obstante, en el programa de Canal 4 sostuvo que "todo lo gay es muy divertido" y que “hay una diferencia” en las generaciones más jóvenes, que tienen más naturalizada la diversidad sexual. “Los más conservadores son la gente más grande y las familias más tradicionales”, aseguró.

“El mundo gay ha tenido que exorcizar mucho a través de la alegría, de la fiesta”, dijo la modelo, y concluyó que las personas homosexuales “han tenido que hacer el doble para demostrar que podés amar”.

De momento Zusnábar no quiere ser madre. Pero ante la posibilidad de que cambie de idea, Wolf responde a las risas: "No voy a resistir el archivo".