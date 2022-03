Paul Pogba, la nueva víctima del delito de moda contra los futbolistas en Europa

El volante francés Paul Pogba se sumó el martes a una importante lista de futbolistas que militan en el fútbol europeo que en los últimos meses han sido víctimas de hurtos o rapiñas.

Pogba, que el martes ingresó en el segundo tiempo para jugar la revancha entre Manchester United y Atlético de Madrid en Old Trafford,

“Anoche se hizo realidad la peor pesadilla de nuestra familia, cuando robaron nuestra casa mientras nuestros bebés dormían en su dormitorio. Los ladrones estuvieron en nuestra casa por menos de cinco minutos, pero en ese tiempo se llevaron lo más preciado que teníamos en nuestro hogar… Nuestra sensación de seguridad y protección. Esto sucedió durante los últimos minutos del partido de anoche, cuando sabían que no estábamos en casa. Mi esposa y yo corrimos a casa sin saber si nuestros hijos estaban a salvo e ilesos. Como padre, no hay peor sentimiento en este mundo que no estar allí para proteger a tus hijos y espero, sinceramente, que nadie tenga que experimentar lo que sentí anoche. Me gustaría ofrecer una recompensa a cualquiera que tenga una pista para ayudarnos", dijo Pogba quien creó una casilla de mail para lograr dar con los responsables del hecho.

En los últimos meses fueron varios los futbolistas que sufrieron robos en sus casas.

En diciembre de 2021, el argentino Nicolás Otamendi de Benfica fue interceptado por cuatro delincuentes cuando retornaba a su hogar. Le pusieron un cinto en el cuello y lo metieron a la casa donde estaban su esposa e hijos. Le robaron dinero y una colección de relojes.

Pocos días después, el portugués Joao Cancelo, de Manchester City, también sufrió cómo cuatro delincuentes ingresaron en su hogar y lo robaron. Como opuso resistencia lo golpearon y recibió una herida cortante en el rostro.

En octubre, el argentino Paulo Dybala sufrió un hurto en su hogar del que se llevaron dinero y joyas.

En setiembre, el futbolista de Chelsea Reece James fue robado en su casa. Los ladrones aprovecharon el partido de los Blues contra Zenit para irrumpir en su domicilio y llevarse dinero además de su medalla de campeón de la Champions y de vicecampeón de la Eurocopa 2020.

En marzo de 2021, ladrones entraron en la casa de Ángel Di María cuando jugaba un partido con Paris Saint-Germain y le robaron joyas y alrededor de € 500 mil.

Al mismo tiempo, delincuentes irrumpieron violentamente en la casa del padre de Marquinhos, en Les Yvelines, en las afueras de París, para perpetrar un robo con amenazas.

En enero de ese año, las víctimas habían sido Mauro Icardi y Wanda Nara. Los ladrones se llevaron unos € 400 mil además de joyas, carteras, ropa y calzados.