Paula Chaves destruyó a Mimi Alvarado por difundir el rumor de infidelidad de Pedro Alfonso con Flor Vigna

La reaparición de Mimi Alvarado y su versión sobre un posible romance entre Pedro Alfonso y Flor Vigna sorprendió a Paula Chaves, quien en LAM no dudó en expresar su desaprobación hacia la mediática novia del Tirri, cuestionando sus tácticas para obtener atención mediática.

"Cualquiera tira cualquier cosa y ya es un rumor que se instala y todos dicen ‘yo sé’ o ‘yo vi'", destacó Paula, haciendo hincapié en que detrás de cada rumor hay una familia afectada. "Por suerte mis hijos no ven las noticias, pero se habla con una liviandad de todo", agregó, refiriéndose a sus hijos Olivia (10), Baltazar (6) y Filipa (3).

"No es por menospreciar a nadie, pero que sea un rumor que lo lanza Mimi, que se empieza a replicar…", expresó Paula, recordando la buena relación que compartieron con Mimi y el Tirri durante las temporadas teatrales en Villa Carlos Paz.

"Yo no puedo estar todo el tiempo aclarando lo que cualquiera tira porque se le canta", lamentó la modelo, dejando claro que confía en su esposo y siempre lo hará. "Hace poco perdí a mi mejor amiga que perdió la vida por un cáncer a los 37 años, y a partir de eso aprendí que voy a elegir vivir mi vida con emanando la mayor cantidad de buena onda que pueda", concluyó.

"Me escribieron de todos los portales por algo que dijo Mimi, y me llama la atención la carnicería en la que estamos metidos", reiteró Paula, desafiando a la mediática: "Si es tan buena onda, ¿por qué no me llama y me dice lo que vio?".

"De última es algo que se charla en privado. No mide las consecuencias de saber que yo tengo tres hijos. Tengo una hija de 10 años que no ver redes sociales, pero hoy puede estar en la casa de una amiga y verlo ahí, y mañana me va a preguntar. ¿Entonces quién paga las consecuencias de que se dice cualquier pelotud…?", cuestionó Paula durante su conversación con Ángel de Brito.

"Yo me enrosco con las cosas buenas, pero la gente que se enrosca todo el tiempo en conflictos, inventar y decir cosas de otros, ¿qué es? No me puedo poner a analizarla. Cuando me crucé con el Tirri en el Bailando me dio un abrazo y si me la cruzo a Mimi, seguramente nos demos un abrazo porque viste que en la casa no te dice nada. Y estaría todo genial", concluyó.