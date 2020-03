Pedro Bordaberry fue dado de alta y seguirá la recuperación en su casa

El exlegislador y actual asesor del equipo de fútbol Montevideo City Torque, Pedro Bordaberry, anunció este miércoles que fue dado de alta y que seguirá la recuperación en su casa, luego de ser de los primeros uruguayos en haber contraído coronavirus.

Bordaberry escribió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que señaló que dejaba el sanatorio y que desde este jueves pasaría dos semanas en cuarentena hasta quedar recuperado.

me acaban de comunicar que dejo el Sanatorio y sigo la recuperación en mi casa; a partir de mañana 14 días y pronto; gracias a los Dres. Facal y Layerle, y a las cracks de las enfermeras del 2o piso del Hospital Británico; gracias a los médicos y enfermeros uruguayos, se puede! — Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) March 18, 2020

Bordaberry agradeció a los doctores Jorge Facal y Bernardo Layerle, y a las "cracks" de las enfermeras del segundo piso del Hospital Británico, donde permaneció internado. "¡Gracias a los médicos y enfermeros uruguayos, se puede!", escribió.

El abogado había anunciado el domingo que estaba internado en un video donde aseguró que estaba en buen estado de salud y que no viajó a los países considerados en riesgo. Este lunes había divulgado otro video luego que trascendiera que estaba en CTI, en el que recomendó quedarse en el hogar y lavarse bien las manos, con “mucha agua y jabón”.

El exsenador estuvo internado en una sala común pero con cuidados especiales debido a que tuvo una neumonía tiempo atrás, un antecedente que aumenta su riesgo debido a que tuvo una afección respiratoria, indicaron desde su entorno.

"No estuve en China, no estuve en ningún casamiento. No sé, se dio. Me acaban de informar. Me siento como si hubiera tenido una gripe, un poco más fuerte. Tengo un poquito de fiebre, no mucha", indicó.

Bordaberry aseguró que primero sospecharon que podía tener dengue, pero una médica insistió en realizarle la prueba por si podía tener coronavirus y finalmente dio positivo.

"He estado encerrado desde que sentí los síntomas, desde el martes, sin ver a nadie. Así que traté de cuidarme en eso. Gracias a las médicas, médicos, enfermeros y enfermeras uruguayas. Unos capos. Han venido acá corriendo riesgo de contagiarse. Gracias como uruguayo por el esfuerzo que están haciendo", aseguró.

El exsenador aludió a las palabras que dieron el presidente de la República, Luis Lacalle Pou y el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, en la conferencia de prensa del viernes pasado. "Acá hay que ponerle el hombro todos juntos. Yo seguí los consejos que ellos dieron. Vamos a seguirlos todos porque de esto se sale y siempre hay un mañana".