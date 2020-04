Pelusso: "Si ponés a Guardiola a dirigir Chipre, se termina el mejor técnico del mundo"

El presente y el futuro del fútbol sudamericano estuvo en discusión este jueves durante un seminario del que participaron el colombiano Francisco “Pacho” Maturana y los uruguayos Gerardo Pelusso y Martín Lasarte, destacados entrenadores del continente.

Con ópticas diferentes pero con la misma pasión por el juego, se enfrascaron en un tema actual que es la diferencia abismal que existe en la cancha entre Europa y Sudamérica, especialmente a nivel de clubes.

Con el fervor que lo caracteriza Pelusso arrancó el tema durante la charla que organizó la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (Audef) y se difundió por Zoom y YouTube, debido a las restricciones que impone el coronavirus. “Creo que los entrenadores no somos los culpables de lo que está pasando, y mucho menos los jugadores que es la materia prima y es lo mejor que tenemos. El problema mayor está fuera de la cancha” empezó el floridense.

Luego fue directo al grano: “El punto más alto de la problemática fue cuando se legisló hace algunos años que los chicos a los 18 años quedaban libres. Los grandes perjudicados fuimos Sudamérica y África que somos los dos continentes que entregamos la máxima materia prima que hay en Europa. Porque el jugador cuando tiene 17 años y ya se vislumbra que va a ser un crack, viene un empresario, habla con el presidente y le dice, 'le voy a dar 4 pesos por el jugador, lo voy a llevar a un equipo de Europa'. El dirigente lo piensa cinco minutos y le dice que si, no lo puede pensar más. Porque si no agarra estos 4 pesos ahora, el año que viene queda libre y se lo llevan”.

El floridense continuó la exposición con un ejemplo: “Si yo pregunto, ¿cuál es el mejor equipo en los últimos dos años en Europa? Digo Liverpool y la mayoría de las personas va a decir que si. Es campeón de la Champions, campeón del mundo. Su arquero, que para mi es el mejor del mundo, Alisson Becker, es brasilero, y los tres delanteros del Liverpool, que jugando juntos son los tres mejores que hay en este momento, Firmino es brasilero y los otros dos son africanos, Salah y Sadio Mané. No hay ninguna duda que la mejor materia prima es la nuestra, pero se la están llevando por nada, y nos dejan sin jugadores. Es un tema económico al final, pero por el camino, ¿qué es lo que determina que sea económico? Las leyes, las reglamentaciones. De arriba se van a tener que dar cuenta porque es muy desigual la lucha, y si no hay competencia se termina el negocio”.

Por último, señaló Pelusso: “La balanza está muy inclinada, entonces cómo hacemos los entrenadores para ganar si se llevan los jugadores. Agarro el mejor técnico de Europa, Guardiola, Klopp... que vaya a dirigir a la selección de Chipre a ver si sale campeón del mundo. No, porque no tiene jugadores. ¿Va ganar la Eurocopa con Chipre? Tampoco. Entonces se terminó el mejor”.

AFP

La respuesta llegó desde la reflexión mesurada de Maturana: “No podemos nunca pelear o confrontarnos con el poderío económico de Europa, se los van a llevar, entonces si se llevan un 'pelado' de 18, voy a formar uno de 17”, dijo.

Agregó: “Entonces digo, si en tu equipo se llevan seis jugadores para Europa, mañana viene la selección sub 20 de Uruguay y trae esos jugadores para acá, ¿qué sentido tienen tus divisiones inferiores? Pero si esos seis jugadores que van a jugar los campeonatos sudamericanos son todos del medio, van a crecer más porque ahí está. El fútbol de hoy es procurar el mejor trabajo en la formación y buscar que esa formación tenga el sentido que queremos, que es la formación de buenos jugadores que conozcan el juego; porque no es la formación por formar, es darle el valor al formador, que tenga un estatus económico que sea bien reconocido, que esté convencido que es un formador, darle sentido a la formación porque sabemos que somos productores de buenos jugadores que en Europa tienen mercado”, indicó el afamado DT colombiano.

Por último, también Lasarte dejó su punto de vista al respecto y habló sobre la organización de las competencias de Conmebol: “También es bueno mirarse para adentro y hay algo que lo veo desde el punto de vista deportivo y que no me parece justo. Me han dicho que lo que se valora el aspecto económico, pero me parece de una injusticia total desde el punto de vista deportivo y son nuestras competencias a nivel internacional, es decir Copa Sudamericana y Copa Libertadores".

"Para un equipo colombiano, uruguayo, chileno o peruano, se hace hoy mucho más difícil que otrora porque compiten estos países con dos o tres en algún caso, contra cuatro o cinco equipos brasileños o argentinos, entonces se hace realmente muy difícil. El tema es que a veces te dicen ‘fulanito de tal (ganó)’, pero es la excepción. Hace poco Guillermo Almada dirigiendo al Barcelona de Ecuador tuvo que enfrentar a tres equipos brasileños en la Libertadores y dijo 'estoy jugando un Brasileirao'. Y es verdad, no parece justo a todas luces, entonces sería bueno hincarle el diente a esos temas: tratar de que sea una justicia económica, una justicia de poderes y también organizativa, no valorarlo todo desde el punto de vista del dinero”.

Los tres entrenadores tienen un amplio currículum que abarca selecciones y equipos de todo el mundo: Maturana (71 años) fue campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional en 1989, campeón de la Copa América con Colombia en 2001, participó en los Mundiales de 1990 y 1994, entre otros tantos logros.

Pelusso (66) ganó la Copa Sudamericana 2015 con Santa Fe de Colombia, fue campeón en Uruguay con Danubio y Nacional, en Perú y en Paraguay, además de dirigir a la selección guaraní.

Lasarte (59 años) ganó tres veces el Campeonato Uruguayo con Nacional y fue campeón con Real Sociedad (en segunda división), Universidad de Chile y Al-Ahly egipcio.