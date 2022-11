Penadés y Gandini se solidarizaron con Bergara y Carrera: "Es un episodio lamentable"

Los senadores del Partido Nacional, Gustavo Penadés y Jorge Gandini, se solidarizaron con los frenteamplistas Mario Bergara y Charles Carrera, luego de que se conociera que Alejandro Astesiano recibió el pedido de una empresa con base en Miami para investigar a los dos legisladores, que habían presentado ante la Justicia una denuncia penal por el acuerdo que extendió la concesión en el puerto a Katoen Natie.

"Si fuese cierto es un episodio lamentable y seguramente la Justicia tendrá que actuar de la manera más severa para castigar todo tipo de exceso”, expresó Penadés en rueda de prensa en la mañana de este martes, consignada por Telemundo.

“Transmito nuestra mayor solidaridad con Bergara y Carrera y condeno rotundamente el episodio", añadió Penadés su diálogo con la prensa este martes de mañana.

De esta manera, aclaró que aún no se "confirmó" si el hecho "se concretó o no". "No hay elementos de que se haya procedido a un espionaje del estilo (...) Hay un WhatsApp, es cierto e innegable. Vamos a ver si se llegó a concretar. Si se concretó es gravísimo. Esperemos que no", declaró.

El nacionalista acotó, en tanto, que “no sucedió nada” respecto a la denuncia que ambos legisladores oposicionistas realizaron por el acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie por la concesión en el puerto de Montevideo.

Gandini se expresó en términos similares, aunque en su caso a través de Twitter. Allí se mostró de acuerdo en "investigar" y llegar "hasta el hueso" en el asunto.